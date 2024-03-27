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В Беларуси погода на католическую Пасху будет очень теплой

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  • 27.03.2024, 15:21
  • 1,034
В Беларуси погода на католическую Пасху будет очень теплой

Теплая погода сохранится как минимум до 3 апреля.

В воскресенье, на католическую Пасху, на территорию Беларуси распространится гребень тепла, и он принесет белорусам сюрпризы, сообщает телеграм-канал nadvorie

Ближайшее воскресенье имеет все шансы стать самым жарким мартовским днем за многолетнюю историю метеонаблюдений. Температура воздуха по югу страны может достичь 25 градусов. 

Теплая погода сохранится как минимум до 3 апреля, отмечает ресурс.

А вот на запад Европы опустится холод.

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