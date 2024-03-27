Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить 27.03.2024, 16:59

Приближается одним из важнейших христианских праздников.

Светлое Христово Воскресение - Пасха - считается одним из важнейших христианских праздников. Его дата меняется ежегодно - в зависимости от календаря - однако украинцы уже сейчас могут купить ряд продуктов для пасхального стола. Это поможет сэкономить и время, и деньги.

РБК-Украина рассказывает о традиционных пасхальных блюдах, а также продуктах, которые можно купить уже сейчас.

Традиционные пасхальные блюда

Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.

Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.

В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:

- пасха (кулич) - символ Воскресения и духовной пищи.

- яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности.

- масло и сыр (молочные продукты) - символ связи людей и Иисуса Христа.

- ветчина и колбаса - символ прощения.

- соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз.

- горький хрен - символ силы и здоровья.

Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.

Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).

Что купить для пасхального стола уже сейчас

В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.

Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас:

- ингредиенты для пасхи, кулича (сахарная пудра, ванильный сахар, изюм (или другие сухофрукты), цукаты, ультрапастеризованное молоко, дрожжи, декоративная посыпка и т.д.)

- хрен для освящения

- соль для освящения и приготовления блюд

- сливочное масло для освящения и приготовления блюд (его можно хранить в морозильной камере в течение длительного времени)

- подсолнечное масло для приготовления блюд

- мука

- макароны или крупы

- сахар

- мед

- уксус

- соусы

- специи

- крахмал

- соду

- консервированные овощи (огурцы, помидоры, кукуруза, горошек и т.п.)

- консервированные фрукты (ананас, персик и т.п.)

- консервы (рыбные или мясные)

- фасоль или другие бобовые

- орехи

- мясо или фарш (если для запланированных блюд подойдут размороженные мясные ингредиенты)

- сало

- мясные деликатесы (буженина или колбасы в вакуумной упаковке)

- твердый сыр (в вакуумной упаковке)

- напитки (безалкогольные и алкогольные).