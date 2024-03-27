закрыть
27 марта 2024, среда, 17:44
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить

  • 27.03.2024, 16:59
Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить

Приближается одним из важнейших христианских праздников.

Светлое Христово Воскресение - Пасха - считается одним из важнейших христианских праздников. Его дата меняется ежегодно - в зависимости от календаря - однако украинцы уже сейчас могут купить ряд продуктов для пасхального стола. Это поможет сэкономить и время, и деньги.

РБК-Украина рассказывает о традиционных пасхальных блюдах, а также продуктах, которые можно купить уже сейчас.

Традиционные пасхальные блюда

Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.

Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.

В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:

- пасха (кулич) - символ Воскресения и духовной пищи.

- яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности.

- масло и сыр (молочные продукты) - символ связи людей и Иисуса Христа.

- ветчина и колбаса - символ прощения.

- соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз.

- горький хрен - символ силы и здоровья.

Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.

Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.

Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).

Что купить для пасхального стола уже сейчас

В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.

Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас:

- ингредиенты для пасхи, кулича (сахарная пудра, ванильный сахар, изюм (или другие сухофрукты), цукаты, ультрапастеризованное молоко, дрожжи, декоративная посыпка и т.д.)

- хрен для освящения

- соль для освящения и приготовления блюд

- сливочное масло для освящения и приготовления блюд (его можно хранить в морозильной камере в течение длительного времени)

- подсолнечное масло для приготовления блюд

- мука

- макароны или крупы

- сахар

- мед

- уксус

- соусы

- специи

- крахмал

- соду

- консервированные овощи (огурцы, помидоры, кукуруза, горошек и т.п.)

- консервированные фрукты (ананас, персик и т.п.)

- консервы (рыбные или мясные)

- фасоль или другие бобовые

- орехи

- мясо или фарш (если для запланированных блюд подойдут размороженные мясные ингредиенты)

- сало

- мясные деликатесы (буженина или колбасы в вакуумной упаковке)

- твердый сыр (в вакуумной упаковке)

- напитки (безалкогольные и алкогольные).

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Поток сознания
Поток сознания Telegram-канал «Ник и Майк»
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин
Все ложь, от начала до конца
Все ложь, от начала до конца Наталья Радина
Мы дождемся
Мы дождемся Ирина Халип