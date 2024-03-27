Что купить на пасхальный стол уже сейчас, чтобы сэкономить
- 27.03.2024, 16:59
Приближается одним из важнейших христианских праздников.
Светлое Христово Воскресение - Пасха - считается одним из важнейших христианских праздников. Его дата меняется ежегодно - в зависимости от календаря - однако украинцы уже сейчас могут купить ряд продуктов для пасхального стола. Это поможет сэкономить и время, и деньги.
РБК-Украина рассказывает о традиционных пасхальных блюдах, а также продуктах, которые можно купить уже сейчас.
Традиционные пасхальные блюда
Традиционными пасхальными блюдами считают, прежде всего, те, которые освящают в церкви и едят во время пасхального семейного завтрака.
Наши предки святили в основном ту пищу, которую не могли употреблять до праздника - в период Великого поста. Речь идет о яйцах, сыре, масле, ветчине, колбасах и т.д.
В целом, по мнению большинства людей, в традиционной пасхальной корзине обязательно должны быть:
- пасха (кулич) - символ Воскресения и духовной пищи.
- яйца (крашенки) - символ Вселенной, духовной полноты, изобилия, движения, целостности.
- масло и сыр (молочные продукты) - символ связи людей и Иисуса Христа.
- ветчина и колбаса - символ прощения.
- соль - символ той горечи, которую должен познать каждый христианин, очищаясь от грехов, оберег от злых глаз.
- горький хрен - символ силы и здоровья.
Другие блюда праздничного стола связаны не столько с религиозными обычаями, сколько с характерными для сезона продуктами и кулинарными традициями региона или семьи.
Это могут быть разнообразные мясные блюда (холодец, рулеты и т.д.), пироги, закуски, рыбные блюда, овощи и салаты, фрукты, пирожные и т.д.
Не забывают большинство украинцев поставить на стол также разнообразные напитки (в том числе и алкогольные).
Что купить для пасхального стола уже сейчас
В канун праздников как сети супермаркетов, так и частные предприниматели могут существенно повышать стоимость наиболее популярных продуктов. Не исключением может стать и Пасха.
Учитывая это, ряд продуктов для пасхального стола и ингредиентов для приготовления блюд (которые не портятся в течение длительного времени) можно приобрести уже сейчас:
- ингредиенты для пасхи, кулича (сахарная пудра, ванильный сахар, изюм (или другие сухофрукты), цукаты, ультрапастеризованное молоко, дрожжи, декоративная посыпка и т.д.)
- хрен для освящения
- соль для освящения и приготовления блюд
- сливочное масло для освящения и приготовления блюд (его можно хранить в морозильной камере в течение длительного времени)
- подсолнечное масло для приготовления блюд
- мука
- макароны или крупы
- сахар
- мед
- уксус
- соусы
- специи
- крахмал
- соду
- консервированные овощи (огурцы, помидоры, кукуруза, горошек и т.п.)
- консервированные фрукты (ананас, персик и т.п.)
- консервы (рыбные или мясные)
- фасоль или другие бобовые
- орехи
- мясо или фарш (если для запланированных блюд подойдут размороженные мясные ингредиенты)
- сало
- мясные деликатесы (буженина или колбасы в вакуумной упаковке)
- твердый сыр (в вакуумной упаковке)
- напитки (безалкогольные и алкогольные).