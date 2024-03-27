Германия, Великобритания и еще несколько стран готовят России сюрпризы 1 27.03.2024, 18:04

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Эффект будет для нее катастрофическим.

Помощь Запада Украине довольно нестабильна. Периоды, когда ее достаточно, сменяются периодами снарядного голода, когда украинская армия вынуждена покидать позиции. Но в критический момент Запад снова активизируется и ситуация выравнивается.

Можно ли, учитывая такое поведение союзников Киева, делать выводы, что Запад хотел бы сделать распад России контролируемым и поэтому четко дозирует помощь Украине? И когда может начаться распад Российской Федерации? На эти вопросы в эксклюзивном интервью OBOZ.UA ответил российский публицист, глава фонда «Стоп Информ Террор» (США) Герман Обухов.

– Секретарь СНБО (уже бывший) Алексей Данилов заявил: «Россия начинает процесс абсолютной деколонизации. Это будет происходить ускоренными темпами. Именно к этому нужно готовиться Западу». Видите ли вы сегодня некоторые признаки того, что национальные окрестности России задумываются о том, чтобы уйти из-под контроля Москвы?

– В общем постепенно все идет именно к этому. Относительно того, нужно ли готовиться, думаю, даже президент Байден не знает, будет это или нет, поскольку подобные процессы непредсказуемы. Это как процесс распада Советского Союза. Он также был неожиданным для ЦРУ, Америки и всего Запада.

Поэтому, когда и что произойдет в России, наверное, известно лишь Богу. Но к этому все идет, поскольку это будет результатом поражения в войне, которую ведет Россия в Украине.

Мы предполагаем, какие сюрпризы для России готовит Запад, в частности Германия, Великобритания и пара-тройка других стран. Пока об этом никто не говорит публично, но многие догадываются. Я бы тоже не хотел уточнять. Но от этого будет меняться ландшафт на поле боя и будут контроперации, которые повлекут просто катастрофический эффект на весь расклад, который мы сегодня имеем.

После этого начнутся процессы, о которых мы говорим. Пока неизвестно, что это будет: деколонизация или, наоборот, «колонизация», когда Россия потеряет территории Украины, которые она с таким пафосом «принимала» в свой состав. Когда будут потеряны несколько таких регионов, разговоры о какой-то победе станут полным нонсенсом.

Скорее всего, это произойдет, несмотря на снарядный голод ВСУ, о котором сейчас много пишут. Понемногу процесс идет. И я, будучи в Киеве, знаю, что никакого катастрофического положения на фронте у украинской армии нет. Да, есть определенная нехватка снарядов, ракет, но это компенсируется уже в ближайшие дни, все будет налажено.

Что касается России, то я не знаю, что они будут делать. Экономика там трещит, проблемы с нефтью, топливом и т. д.

– Есть такая конспирологическая теория, что Запад хотел бы сделать распад России контролируемым и поэтому четко дозирует помощь Украине. Опять же, вы сказали выше, что проигрыш в войне и станет началом развала РФ.

– Да, в этой теории что-то есть. Более того, затянувшаяся война влияет и действует на экономику России. На самом деле там не все так хорошо, как кажется. Цены растут, народ все больше и больше недоволен, несмотря на все цифры, которые должны внушать оптимизм. Эти цифры не соответствуют действительности.

Тем не менее я предполагаю, что около половины или чуть больше населения России не слишком разумны. Конечно, они проголосовали за Путина просто из тех соображений, что пусть лучше будет так, главное, чтобы не хуже.

Возможно, в отношении России будут приняты еще более жесткие санкции. Как мы помним, войну в Афганистане проиграли в результате санкций, прежде всего эмбарго на российскую нефть. И экономика сказала свое слово. И это тоже нужно учитывать, что, кроме противостояния на поле боя, есть еще и сильный экономический фактор.

– Вы говорите об экономических потерях России от этой войны, но еще есть немалые человеческие потери. Их уже больше 400 тысяч. Причем прежде всего это пушечное мясо из национальных окрестностей, не из Москвы и не из Петербурга. И именно о национальных окрестностях, которые могут сделать свой выбор, мы сегодня и говорим. По вашим оценкам, могут ли эти большие потери стать катализатором отделения регионов от России?

– Могут, но когда будет уже совсем нечего есть. Все сводится к очень прозаической формуле. Если центральная власть, Москва, российская армия будет ослаблена настолько, что она не сможет контролировать отдаленные автономные республики, окраину, люди просто скажут: зачем нам кормить Москву? Об этом уже когда-то говорили. К примеру, многие районы в Сибири не знают, что такое Москва. До нее лететь и лететь.

По сути, нечто подобное произошло в Советском Союзе. Центральная власть ослабла, и все эти республики – Грузия, Украина, Беларусь, особенно страны Балтии – сразу же убежали от Москвы подальше. Я ожидаю, что то же случится и с РФ. Но на первом месте здесь экономика.

Проигранная война, конечно, будет способствовать этому. Но состояние экономики будет следствием войны, здесь прямая связь, прямое следствие.

Обратите внимание, что сегодня почти все деньги в России тратятся на войну. Ни о каком развитии речь не идет. Все эти разговоры в Кремле только для внутреннего потребления. Все знают, что реальные дела совсем иные.

И конечно, Запад хотел бы как-то контролировать процессы в России. Но как он может контролировать, для меня остается загадкой. Потому что невозможно предсказать, кто куда уйдет, почему, кто раньше, кто позже.

Но это не будет завтра, не будет в этом году. По моей оценке, я предполагаю, что это будет 2026 год.