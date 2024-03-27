Forbes: Украина ведет бой с Россией за брошенные танки Strv 122 3 27.03.2024, 20:09

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Речь идет о шведских аналогах Leopard 2, потерянных в боях под Кременной.

21-я бригада ВСУ потеряла 7 из 10 танков Strv 122 в боях под селом Терны, но «уничтоженным» аналитики считают только один танк. Остальные сейчас пытаются оттянуть из серой зоны как ВСУ, так и российские силы. Об этом пишет в своей публикации Forbes.

В Донецкой области, восточнее села Терны, есть участок полей и лесных массивов, площадью около шести километров, где 21 механизированная бригада ВСУ и другие подразделения сдерживают российские наступления.

21-я - это так называемая «шведская бригада» ВСУ. В ее составе находится бронетехника шведского производства. По данным аналитиков, по меньшей мере семь из десяти шведских танков Strv 122, находившихся на вооружении бригады, уже потеряны. Основную часть из этих Strv 122 бросили на участке площадью три квадратных километра недалеко от Тернов.

Однако аналитики авторитетного портала Oryx «уничтоженным» сочли только один из семи Strv 122. Остальные танкисты покинули на поле боя после эвакуации экипажей.

Шесть Strv 122 остались в поле, и теперь инженеры обеих сторон конкурируют друг с другом за то, кто скорее заберет танки себе. ВСУ хотят их эвакуировать, чтобы отправить их в Литву для ремонта. Россияне, возможно, планируют продемонстрировать как трофей.

В настоящее время ВСУ «выигрывают» в этой гонке. По данным из спутниковых снимков, три танка на данный момент уже были отбуксированы Силами обороны. Один из доступных до сих пор Strv 122 находится вдоль дороги из Тернов.

Однако один танк уже почти точно потерян. Речь о машине, которую пара российских инженерных машин попыталась отбуксировать 19 марта, спустя несколько дней после атаки российским FPV-дроном.

Две российские эвакуационные БРЭМ, соединенные друг с другом, подняли Strv 122 лебедкой и начали тянуть к российским позициям. Они прошли полпути, где их встретили украинские дроны. Одна из машин была уничтожена, а одну россияне позже эвакуировали. При этом, по данным аналитика Andrew Perpetua, сам Strv 122 все еще находится на месте.