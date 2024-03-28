Прокуратура: Жительница Добруша напала с ножом на трех чиновниц

Прокуратура: Жительница Добруша напала с ножом на трех чиновниц2
- 28.03.2024, 13:52
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Они пришли забрать у нее детей.
В Добруше взяли под стражу 46-летнюю женщину, которая у себя дома угрожала ножом сотрудницам прокуратуры и райисполкома. На нее завели уголовное дело за насилие к должностным лицам, выполнявшим служебные обязанности, сообщили в прокуратуре.
В феврале домой к жительнице Добруша пришли старшая помощница районного прокурора, главная специалистка отдела образования и зампредседателя комиссии по делам несовершеннолетних (КДН) Добрушского райисполкома. Они проверяли условия проживания ее двоих детей, признанных находящимися в социально опасном положении.
Было решено изъять детей из семьи, но, как сообщает прокуратура, мать начала вести себя агрессивно и неадекватно. Вызвали наряд милиции, а пока силовики не приехали, заместительница председателя КДН «установила психологический контакт с детьми» и вывела их на улицу.
В это время женщина бросилась на кухню, схватила большой кухонный нож и стала размахивать им, угрожая расправой.
На добрушанку завели уголовное дело по ч. 1 ст. 366 УК, ее взяли под стражу.