Трамп с огромным перевесом выиграл кокусы в трех штатах 7 3.03.2024, 8:42

3,022

Дональд Трамп

Политик уверенно победил свою основную соперницу среди республиканцев.

Бывший президент США и нынешний претендент на должность Дональд Трамп с огромным преимуществом победил на республиканских кокусах в Мичигане, Миссури и Айдахо.

Об этом сообщает Reuters.

Издание отмечает, что Трамп в субботу легко победил на республиканских кокусах в Мичигане, где партию раздирают распри, которые, как опасаются некоторые республиканцы, могут повредить его кампании в этом ключевом штате.

По данным Edison Research, бывший президент США также выиграл в субботу республиканские кокусы в Миссури и Айдахо.

Во всех трех штатах Трамп победил Никки Хейли, свою основную соперницу среди республиканцев.

По данным Республиканской партии штата Мичиган, Трамп победил Хейли во всех 13 округах, которые участвовали в кокусах. В целом Трамп победил с почти 98% поддержки избирателей: 1 575 голосов против 36 за Хейли.

Reuters пишет, что у Хейли быстро заканчивается время, чтобы изменить ход гонки за выдвижение от республиканцев. На очереди - «супервторник» 5 марта, самый большой день праймериз, когда будут голосовать 15 штатов и одна территория.

В публикации отмечается: с победами в Айове, Нью-Гемпшире, Неваде, Виргинских островах США, Южной Каролине, а теперь и в Мичигане, Миссури и Айдахо, Трамп является безоговорочным лидером гонки, а Хейли держится благодаря поддержке доноров, которые стремятся найти альтернативу бывшему президенту.

Для этого избирательного цикла республиканцы Мичигана разработали смешанную систему выдвижения кандидатов, разделенную между праймериз и кокусом.

Справка: Кокусы – это собрания сторонников и членов партии. В отличие от праймериз, которые проводят власти штатов перед президентскими выборами в США, кокусы устраивает партийный аппарат.

От их итогов зависит голосование за кандидата в президенты на съезде.