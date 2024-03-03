Беспилотники массированно атаковали оккупированный Крым 1 3.03.2024, 8:46

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В налете приняли участие 38 БпЛА.

Минобороны России заявило, что ночью 3 марта над временно оккупированным Крымом «было уничтожено» 38 якобы украинских беспилотников.

Об этом сообщает «Украинская правда».

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку с применением 38 БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — говорится в сообщении.

В российском ведомстве добавили, что ПВО РФ якобы «уничтожила все украинские беспилотные летательные аппараты над территорией Республики Крым».

Однако значительной части БпЛА удалось достичь целей. Так, во временно оккупированной Феодосии в ночь на 3 марта прогремели мощные взрывы: беспилотники нанесли удары по местной нефтебазе.