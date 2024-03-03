закрыть
3 марта 2024, воскресенье, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Следующая цель Путина: экс-глава Пентагона назвал неожиданную страну

4
  • 3.03.2024, 8:51
  • 13,546
Следующая цель Путина: экс-глава Пентагона назвал неожиданную страну

У США есть время, чтобы принять меры.

В случае успеха военной кампании в Украине президент России Владимир Путин изберет своей следующей целью Грузию.

Об этом заявил бывший министр обороны США и экс-директор ЦРУ Леон Панетта в интервью изданию «Голос Америки».

«Поэтому совершенно важно, чтобы США попытались работать с Грузией для обеспечения ее безопасности», – считает он.

Леон Панетта добавил, что, кроме Грузии, Путин может начать агрессию против стран НАТО, граничащих с Россией.

Он подчеркнул, что главная цель Путина – подорвать демократию в США, а также подорвать демократию в других странах.

«Очевидно, что для защиты нашей национальной безопасности мы должны сделать так, чтобы Путину не удалось осуществить свои намерения», — заявил Панетта.

Написать комментарий 4

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип