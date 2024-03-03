Как Украине удается массово сбивать самолеты РФ: генерал раскрыл «рецепт» успеха 3.03.2024, 10:02

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ВСУ разработали системную тактику.

В течение последних нескольких дней украинские военные сбили уже 15 самолетов российских оккупационных войск. За этим показателем кроется комплексная работа, подчеркнул генерал армии в отставке и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В эфире «24 канала» он отметил, что враг пока сохраняет преимущество в воздухе – Россия еще имеет более трех сотен самолетов различных типов. По его словам, они постоянно наносят удары не только по «нулю», под угрозой и прифронтовые населенные пункты.

«Поэтому была разработана системная тактика вывода из строя и нанесения ударов по российской авиации. Для этого привлечены новейшие комплексные меры: прежде всего радиолокационные системы, системы раннего обнаружения и предупреждения, ПВО, системы отвлечения РЛС России, а также самолеты, которые идентифицируют ракеты. Кто-то говорит «Patriot частично начал стрелять» или «NASAMS очень мощно работает». Но здесь работают как раз новейшие системы», – пояснил генерал.

Маломуж добавил, что речь идет об обнаружении пусков или взлетов реактивных самолетов, их траектории, системы наведения, дезориентации и поражения. Он подчеркнул, что ранее Украина не могла так эффективно выявлять взлеты вражеских самолетов. Кроме того, было ограниченное время для выявления траекторий. В дополнение, пилот РФ мог определить, что есть система наведения на самолет, и проводил антиракетные маневры.

«Теперь это все мы нейтрализовали. Летчик этого не видит и не чувствует. А начинает чувствовать, когда уже непосредственно наносится удар ракетой», – резюмировал генерал Маломуж.

2 марта украинские военные сбили очередной Су-34 российских оккупационных войск. Таким образом, за последнее время уничтожено уже 15 вражеских самолетов, а именно: Су-34, Су-35 и самолет ДРЛВ А-50.