В Берлине со стрельбой задержали террористов «Фракции Красной армии» 2 3.03.2024, 13:18

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Немецкий спецназ продолжает «зачистку».

Полиция Германии арестовала участников террористической группировки «Фракция Красной армии» (RAF). Первой в руках немецких правоохранителей оказалась Даниэла Клетте, которая более 30 лет скрывалась от правосудия.

Еще спустя несколько дней полиция задержала ее сообщников – Эрнста-Фолькера Штауба и Буркхарда Гарвега. Об этом сообщает Tagesschau.

Группы спецназа продолжают проводить обыски в Берлине. В частности, в районе Берлин-Фридрихсхайн управление уголовной полиции Нижней Саксонии проводить следственные действия в коммерческом районе на углу Маркграфендамм и Персиусштрассе.

По информации представителя берлинской полиции, двое мужчин были арестованы со стрельбой. По предварительным данным, злоумышленники открыли огонь, когда стражи порядка пытались проникнуть в их жилье.

Стоит отметить, что на протяжении почти 20 лет террористы группировки «Фракция Красной армии» совершали преступления в Германии. На их счету более 30 убитых и более 200 раненых человека.

Полицейские говорят, что задержанные террористы принадлежат к «пенсионерам RAF». Примечательно, что на их след полицию навела серия ограблений. Преступления были совершены ими не во имя некой политической цели, а для того, чтобы финансировать свое подпольное существование.

Как сообщает Deutsche Welle, террористическая организация «Фракция Красной армии» была создана в Германии в 1968 году Андреасом Баадером, Ульрикой Майнхоф, чуть позже к ним присоединилась Гудрун Энслин. Группировка возникла на волне студенческих протестов. Участники RAF считали, что ведут городскую партизанскую войну против государственного аппарата, буржуазии, милитаризма и нацистского прошлого Германии.

Уже в год возникновения организации члены группировки подожгли два крупных универмага во Франкфурте-на Майне. Таким образом они выразили протест против действий американских военных во Вьетнаме. В начале 1970-х группировкой Баадер-Майнхоф были ограблены несколько банков. В 1972 году RAF вновь напомнила о себе – 11 мая прогремели три взрыва в одном из штабов американских военных во Франкфурте-на-Майне.

На следующий день бомба сработала в полицейском управлении города Аугсбурга на юге Германии. Еще через несколько часов на парковке в Мюнхене взорвалась начиненная взрывчаткой машина. В последующие дни полиция не смогла предотвратить взрывы в издательстве Axel Springer, в гейдельбергской штаб-квартире армии США, а также покушение на федерального судью Вольфганга Будденберга. В апреле 1977 были убиты генеральный прокурор Зигфрид Бубак, его водитель и телохранитель.