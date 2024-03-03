Белоруска показала в TikTok «странную» колбасу из Бреста: завод ответил 3.03.2024, 13:24

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На мясокомбинате объяснили, что произошло.

На прошлой неделе белоруска купила колбасу «Молочную», произведенную на Брестском мясокомбинате. На разрезе изделие было странным на вид — с какими-то мелкими вкраплениями. Позже покупательницей сняла новый ролик, в нем она рассказала, что с ней связался производитель — извинился и рассказал, в чем была причина примесей в колбасе.

— Сегодня мне позвонили представители Брестского мясокомбината, принесли извинения за то, что мне попался такой некачественный продукт. Рассказали немного о том, почему так произошло, и что они сделали, чтобы больше такого не было, — рассказала женщина в ролике, опубликованном в TikTok день назад.

При этом производитель не отрицал, что в прошлом ролике тиктокерши про колбасу был действительно их продукт. Звонившие объяснили женщине, что мелкие вкрапления, которые покупательница увидела на срезе «Молочной» — брак производства. В комментариях под видео женщина рассказала об этом более подробно: брак произошел потому, что на технологической линии были проблемы и фарш перемололся неравномерно.

— Они заверили меня, что больше такого не будет, — сообщила блогер.

В комментария люди уточняли, предлагали ли производители что-либо автору ролика, чтобы загладить свою вину. Тиктокерша ответила, что ей готовы были вернуть уплаченные за товар деньги, но она отказалась.