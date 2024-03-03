закрыть
3 марта 2024, воскресенье, 13:38
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Путина неожиданно помножили на абсолютный ноль

  • Александр Кирш, «Обозреватель»
  • 3.03.2024, 13:29
  • 1,374
Путина неожиданно помножили на абсолютный ноль

Трамп что-то знает?

Такер Карлсон, который недавно брал интервью у Путина, неожиданно помножил Путина на абсолютный нуль.

«Мне крайне не понравилась вся та часть разговора с Путиным, в которой он стремился просто очернить Украину. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает «денацификация». Не существует никакого нацистского движения 2024 года. Называть украинцев нацистами — это как-то очень по-детски»,— сказал он, добавив, что Путин просто ненавидит украинцев.

Между прочим, трампист Карлсон это еще больший Трамп, чем сам Трамп, ибо Трамп ориентируется еще и на избирателей, а Карлсон — исключительно на Трампа.

Что-то знает?

Александр Кирш, «Обозреватель»

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Сам признал
Сам признал Леонид Невзлин
Пазл сложился
Пазл сложился Ирина Халип
Лукашенко готовится к нападению на Балтию
Лукашенко готовится к нападению на Балтию Александр Кочетков
Жизненное пространство бункерного типа
Жизненное пространство бункерного типа Владимир Халип