Путина неожиданно помножили на абсолютный ноль
- Александр Кирш, «Обозреватель»
- 3.03.2024, 13:29
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Трамп что-то знает?
Такер Карлсон, который недавно брал интервью у Путина, неожиданно помножил Путина на абсолютный нуль.
«Мне крайне не понравилась вся та часть разговора с Путиным, в которой он стремился просто очернить Украину. Это самая тупая вещь, которую я когда-либо слышал. Я так и не понял, что означает «денацификация». Не существует никакого нацистского движения 2024 года. Называть украинцев нацистами — это как-то очень по-детски»,— сказал он, добавив, что Путин просто ненавидит украинцев.
Между прочим, трампист Карлсон это еще больший Трамп, чем сам Трамп, ибо Трамп ориентируется еще и на избирателей, а Карлсон — исключительно на Трампа.
Что-то знает?
Александр Кирш, «Обозреватель»