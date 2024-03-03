Польша пересмотрит законодательство после трагедии с изнасилованной в Варшаве белоруской 3.03.2024, 13:41

3,768

Фото: Charter97.org

Заместитель министра юстиции раскрыла подробности.

После трагической смерти 25-летней белоруски Лизы, которую избили и жестоко изнасиловали в Варшаве, заместитель министра юстиции Мария Эйхарт объявила, что определение изнасилования в Уголовном кодексе будет изменено. Таким образом, оно станет преступлением, а не проступком, как сегодня, пишет Onet.

Прежде всего, изнасилованием будет считаться половой акт, совершенный без предварительного информированного и свободного согласия. Сегодня таких положений в законе нет. Согласно статье 197 Уголовного кодекса, изнасилованием считается «доведение до полового акта путем насилия, незаконной угрозы или обмана». О согласии нет ни слова. Наказание за изнасилование – от двух до 15 лет лишения свободы.

Подобный проект поправок к Уголовному кодексу, автором которого являются левые, уже находится на рассмотрении Сейма.

«Эти изменения необходимы. К этому нас обязывает Стамбульская конвенция. Она требует, чтобы в сноске, касающейся изнасилования, было указано «отсутствие согласия пострадавшего лица», – сказала Эйхарт в эфире телеканала TVN24.

Она подчеркнула, что Польша является участником Конвенции против домогательств, или Стамбульской конвенции, которая в статье 36 обязывает государства-участники принять решения, согласно которым преступления против сексуальной свободы основываются на вопросе отсутствия согласия человека.

Проблема в том, что прежде чем дело дойдет до суда, жертва изнасилования должна обратиться в полицию, говорится в материале. А полицейские не всегда знают – вернее, часто не знают – как следует обращаться с жертвой изнасилования. Поэтому случается, что жертвы просто не заявляют об изнасиловании, причем в удручающем количестве случаев.

Согласно официальной полицейской статистике, в Польше ежегодно происходит от 1 800 до 2 300 изнасилований. В свою очередь, статистика польской национальной справочной службы для жертв насилия в семье «Голубая линия» показывает, что 30 тысяч польских женщин становятся жертвами изнасилований каждый год. Однако эксперты и специалисты по данному вопросу предупреждают, что эта цифра может быть даже в два раза выше, поскольку многие жертвы просто боятся или стыдятся заявить о преступлении в полицию.

По словам судьи Дороты Заблудовской, она рассмотрела десятки дел об изнасиловании и домогательствах, а также выслушала множество свидетельств женщин, ставших жертвами изнасилования, хотя и не председательствовала в их делах.

«Что касается того, как сегодня Уголовный кодекс определяет изнасилование, то это определение слишком узкое, – считает она. – На мой взгляд, необходимо пересмотреть представление закона о сексе в целом. Так, чтобы любой сексуальный акт предполагал волю обеих сторон».

По ее мнению, также следует ужесточить наказание за домогательство.

Напомним, утром 25 февраля сторож одного из домов на улице Журавя обнаружил обнаженную девушку без сознания. Она лежала в воротах дома и не подавала признаков жизни. Камера наблюдения зафиксировала, как мужчина в балаклаве подбежал к ней сзади, приставил нож к шее и втолкнул в ворота.

Через несколько часов после инцидента был задержан житель Варшавы, 23-летний Дориан С., когда покидал арендованное помещение в районе Мокотув, где жил со своей партнершей. Выйти на его след помогли камеры видеонаблюдения и розыскные собаки. Мужчине предъявлены обвинения в покушении на убийство женщины на почве грабежа и сексуального насилия. Ему грозит пожизненное заключение. На данный момент он заключен под стражу на три месяца. Вчера стало известно, что Лизу похоронят в Варшаве. Дата пока неизвестна.