Илон Маск попал в новый скандал, сделав заявление по НАТО 9 3.03.2024, 14:01

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Илон Маск

Бизнесмен хочет расформировать Альянс.

Американский миллиардер, основатель компаний Tesla и Space X Илон Маск заявил, что НАТО необходимо расформировать. По его словам, исчезла причина существования Альянса.

Об этом Маск заявил в социальной сети X, комментируя твит американского бизнесмена и экономиста Дэвида Сакса с размышлениями о НАТО.

«В 1991 году Советский Союз распался, и НАТО столкнулась с экзистенциальным кризисом: причина его существования больше не существует. Но вместо того, чтобы расформироваться, Альянс придумал новую миссию: расшириться. А в замкнутом цикле расширение НАТО создаст враждебность, необходимую для оправдания себя», - написал Сакс.

Маск поддержал его и намекнул на то, что НАТО нужно расформировать, ведь нет причины его существования.

«Правда! Я всегда удивлялся, почему НАТО продолжает существовать, несмотря на то, что его враг и причина существования, Варшавский договор, распались», - написал Маск.