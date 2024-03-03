Мобильные операторы Беларуси вводят масштабные изменения по тарифам 3.03.2024, 14:22

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Новшества затронут также сайт одной из компаний.

В Беларуси в марте вводят некоторые новшества для тех, кто пользуется услугами А1, life:)

и МТС, сообщает tochka.by.

Отмечается, что с уже с 11 марта А1 вносит изменения в тариф «Драйв Турист». Тем, кто с указанной даты активирует симку, будет предоставляться услуга роуминга в базовом комплекте.

Также мобильный оператор А1 с 1 марта уже внес много новшеств, а также отменил некоторые услуги.

Меняется дизайн

С 1 марта мобильный оператор life:)

приступил к обновлению внешнего вида своей страницы в интернете. Нельзя будет воспользоваться некоторыми «фишками» прямо на сайте: будут скрыты некоторые разделы и отключены личный кабинет, пополнение счета и возможность замены eSIM.

Оператор подчеркивает, что воспользоваться вышеперечисленными услугами можно без проблем в приложении life:)

. Важное уточнение – личный кабинет продолжит работать только в приложении «Мой life:)». Другие крупные изменения марта для клиентов этого оператора можно найти здесь.

Без изменений, но с привлекательной выгодой

Для абонентов МТС в марте особо ничего не поменяется, однако есть возможность на два года получить безлимит на звонки во все сети.

Предоставлять услуги связи один из мобильных операторов Беларуси продолжит все так же, однако для многих будет интересно другое.

Мало того, что до 10 марта МТС предлагает подключить 120 телеканалов бесплатно, так еще в салонах действует много интересных и выгодных предложений на технику. Все подробности можно узнать по этой ссылке.