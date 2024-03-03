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Россияне третий день подряд выстраиваются в огромные очереди, чтобы проститься с Навальным

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  • 3.03.2024, 14:29
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Россияне третий день подряд выстраиваются в огромные очереди, чтобы проститься с Навальным

Очереди растянулись на сотни метров.

Россияне третий день подряд приходят на Борисовское кладбище в Москве, чтобы попрощаться с Алексеем Навальным.

По данным «Понятно.медиа», у входа на кладбище снова образовалась очередь из желающих попрощаться с политиком. Люди продолжают приходить, чтобы положить цветы и записки.

«Сегодня тут спокойно. Очередь быстро движется, стабильно стоит человек по 100 и новые все приходят», — передает корреспондент издания.

Перед входом на территорию Борисовского кладбища образовалась очередь.

Об этом «Медузе» рассказал читатель, который пришел на кладбище. По его словам, длина очереди уже составляет около 200 метров.

«Все спокойно и без эксцессов. Стоит один автозак рядом, но полиции не видно», — отмечает он.

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