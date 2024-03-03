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Путин начал нервировать Китай

  • 3.03.2024, 14:35
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Путин начал нервировать Китай

Простит ли Пекин российский шантаж?

В Кремле снова решили побряцать ядерной «дубинкой» и испытать межконтинентальную ядерную ракету «Ярс». Таким образом Россия решила снова напугать Запад, но нервирует Китай.

Такое мнение «24 Каналу» озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики «Стратегия ХХI» Павел Лакийчук.

«Пустили одного «Ярса», очевидно, что главная цель была продемонстрировать миру свою ядерную «дубинку». Однако пугают они Запад, но нервничает Китай», – заметил Лакийчук.

Следовательно, надо следить за реакцией Пекина на российский ядерный шантаж, поскольку там начинают внимательно относиться к таким «экспериментам» России. По мнению Лакийчука, такие демонстративные действия Владимира Путина перед так называемыми выборами Китай «может простить, но не очень».

Эксперт отметил, что Путин любит также угрожать миру ракетой «Сармат». К очередным угрозам он прибегнул во время обращения к федеральному собранию 29 февраля 2024 года.

«Сейчас именно Россия зависит от Китая, а не наоборот. Поэтому в Кремле должны услышать предостережения от «старшего брата», – отметил Лакийчук.

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