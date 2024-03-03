Z-пропагандисты запаниковали из-за новой тактики ВСУ 3.03.2024, 14:54

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Сообщают об «огромной проблеме» по всему фронту.

Российские военные пропагандисты жалуются на возросшее количество и эффективность FPV-дронов, используемых ВСУ, передает dialog.ua.

Z-Telegram-канал «Два майора» сообщает, что украинские войска успешно и более активно применяют беспилотники на фронте.

Главная проблема, с которой, по словам пропагандистов, столкнулись российские военные, - это способность ВСУ быстро менять частоты дронов.

Это делает неэффективными системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ), которые Россия использует для нейтрализации беспилотников.

«Огромную проблему по всему фронту представляют FPV-дроны ВСУ», - пишет Z канал.

В то же время российская бюрократическая система не позволяет быстро реагировать на новые вызовы. Громоздкая и неповоротливая, она не способна обеспечить гибкое и быстрое изменение технологии производства РЭБ, чтобы противостоять «украинской карусели» FPV-дронов.

FPV-дроны (First Person View) - это беспилотники, оснащенные камерами, которые транслируют видео в режиме реального времени на очки оператора. Это позволяет оператору управлять дроном от первого лица, что значительно повышает точность и эффективность его применения.

В последние месяцы ВСУ активно используют FPV-дроны для разведки, корректировки артиллерийского огня, а также для атак на российские позиции.

Эксперты отмечают, что эти беспилотники стали одним из важнейших факторов, влияющих на ход боевых действий.