«Дешевая синтетика, переливается на солнце, фасон — мешок бесформенный» 1 3.03.2024, 15:03

Из чего шьют форму для белорусских школьников?

У белорусских школьников появится единая форма. Со следующего учебного года ее будут носить дети в 50-ти минских школах, а потом, возможно, и по всей стране.

— Вид, конечно, печальный. Дешевая синтетика, переливается на солнце, фасон — мешок бесформенный. Ужас! Ни красоты для глаз, ни комфорта для тела, — комментируют родители представленную форму.

Но вопросы не только к внешнему виду новой школьной формы.

«Еврорадио» узнало, из какого материала ее планируют шить, и выяснило про потенциальную опасность этой ткани.

«Все материалы экологичные, натуральные, безопасные»

Под видом заинтересованного отца двоих детей журналисты обратились за комментарием в «Беллегпром», который и презентовал новую форму.

Сотрудница организации заверила, что все комплекты изготовлены исключительно из натурального сырья без использования синтетики.

— Все материалы экологичные, натуральные, безопасные. Изготовлены с соблюдением всех технических регламентов, касающихся стандартов детской одежды. В этом плане у нас строжайший контроль и никакой синтетики – это недопустимо для детской одежды, — уверила работница организации.

Она также рассказала, что новая форма изготовлена из поливискозной ткани и назвала ее «наиболее оптимальным вариантом с точки зрения безопасности и практичности». Спойлер: это не так.

«70% полиэстера и 30% из вискозы»

Что такое поливискоза и почему ее сложно назвать «безопасным» материалом, объяснил ученый-химик Сергей Бесараб.

— Поливискоза — это сокращенное название полимера, который состоит из волокон двух типов — на 70% из полиэстера и на 30% из вискозы. То есть фактически это скорее синтетика, чем натуральный материал.

Что такое полиэстер? Проще говоря, это то же сырье, из которого производят пластиковые бутылки. Вискоза же — натуральный материал, волокна которого очень схожи с хлопком.

Тем не менее, подчеркивает ученый, несмотря на 30-типроцентное присутствие вискозы в составе, все остальное — самая дешевая синтетика.

Что с гипоаллергенностью?

По словам Бесараба, аллергию могут вызывать компоненты, находящиеся в составе некоторых моющих средств. Они могут оставаться на одежде и при соприкосновении с кожей могут вызывать контактный дерматит.

Также аллергию могут вызывать пылевые клещи. Если ткань накапливает статику и притягивает на себя пыль, то и аллергенность у нее будет выше. Что обычно и происходит с искусственными полимерами типа советского «лавсана».

Гигиеничность поливискозы

Гигиеничность, по словам ученого, это способность материала маскировать неприятные запахи, с чем поливискозная школьная форма вряд ли будет справляться.

— Сам по себе человеческий пот не имеет запаха. Запах появляется, когда пот начинает ферментироваться бактериями, которые живут на коже. Например, натуральные материалы хорошо адсорбируют пот и, соответственно, не позволяют бактериям размножаться. Синтетические же ткани ничего не адсорбируют, пот слабо удерживается между волокнами полимера и при первой возможности испаряется.

Таким образом получается идеальный биореактор для ферментации пота, и замечательный испаритель для получающихся полупродуктов с резким неприятным запахом.

Поэтому, утверждает химик, одежда из синтетики, даже после небольшой физической активности, имеет более резкий и интенсивный запах, чем одежда из натуральных материалов.

Синтетика выгоднее хлопка

По мнению Сергея Бесараба, «Беллегпром» шьет форму из поливискозы, просто потому что она намного дешевле, чем хлопок.

— В Беларуси своего хлопка нет, он импортируется. Естественно, это дорого. А зачем это делать, если Светлогорское «Химволокно» наладило производство собственной вискозы, а полиэфирное волокно там выпускают десятилетиями. Поэтому новая школьная форма и будет на 100% изготовлена из белорусского сырья.