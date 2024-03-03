Балабол Anti-Colorados, Defence-Line

3.03.2024, 15:10

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Путин выбыл из «пацанов».

Как всем хорошо известно, Путин очень любит натягивать на себя роль крутого пацана, бродяги и питерского братка, который небрежно разбрасывает угрозы и утверждения. В общем, он уже настолько вжился в эту роль, что забыл о главном принципе братков, который некто министр иностранных дел Лавров озвучил как стержень государственной политики. Как-то публично он сформулировал кредо правительства Путина таким образом: «Пацан сказал, пацан – сделал», но чем дольше сохраняется путинская власть, тем более понятно становится, что на самом деле сам Путин и его братва уже давно забыли о том, что пользуясь такой парадигмой, следует отвечать за свои слова.

Раз уж речь зашла о роли братка, которую играет недофюрер, то ему бы следовало меньше трындеть хотя бы потому, что невыполненные обещания, а тем более – угрозы, автоматически лишают его права делать следующие, не менее крутые и пацанские заявдения. Так это работает у братвы. Ты сначала выполни все то, что наговорил раньше, а потом – двигайся дальше, поскольку если ты публично что-то заявил и не выполнил, то можешь поучить статус уже не четкого пацана, но балабола. И даже если прямо сейчас тебя никто не уличит в том, что ты «не отвечаешь за базар», то это могут сделать позже, при следующем таком проколе.

А если ты постоянно что-то обещаешь, утверждаешь или угрожаешь, но в итоге ничего этого не исполняешь, то в таком случае ты выйдешь из разряда «балабола» и попадешь в другой разряд – черт. Такое определение получает организм, который творит что-попало, без системы и не понимая ни правил, ни последствий, которые тянут за собой его слова и поступки. И вот Путин сейчас являет собой образ эталонного «чертилы». Он играет роль мачо или братка в законе, уже не имея на это никаких формальных оснований, но а клеймо это никто ему еще не устроил на лбу только потому, что там у них этого просто никто не способен сделать.

Только по этой причине черт еще может продолжать свое любимое занятие – топырить пальцы и рисоваться крутым пацаном, а при малейшем шухере – прятаться в норку и не подавать признаков жизни. В это время там все наглухо запечатано и даже чемоданы запрещено выносить, сколько бы содержимого в них ни оказалось. И вот по слухам, Путин срочно отбыл в Сочи. На всякий случай. Ближнему же кругу сообщили о том, что Путин вспомнил, что не достал еще одну амфору со дна моря. В общем, принцип «пацан сказал, пацан – сделал» у Путина конечно работает, но для этого непременно нужен чемодан, чтобы было куда сделать. А в конце недели произошло событие, которое только подчеркивает все, изложенное выше.

В Брюсселе с визитом был министр энергетики Азербайджана, где проводились уточнения планов увеличения поставок азербайджанского газа в Европу. Просто напомним о том, что по итогам 2023 года, Азербайджан поставил в ЕС 11,8 млрд кубометров газа и как отметили стороны, опыт поставок этого газа оказался крайне положительным и утраченный Газпромом статус «надежного поставщика газа», уже перешел к Азербайджану и Норвегии. Но тут есть нюанс. Если Норвегия всегда поставляла свой газ в Европу, имея свою постоянную нишу, которая сейчас кратно увеличилась, то для азербайджанского газа европейский рынок был закрыт.

Оно и понятно, ведь Москва пресекала их сразу, путем размораживания армяно-азербайджанского военного конфликта, связанного с оккупацией Арменией части территории Азербайджана. Но теперь Азербайджан ликвидировал этот рычаг давления и постепенно заполняет своим газом ту часть рынка, где недавно безраздельно властвовал Газпром.

И вот сейчас стороны договорились о двух важный моментах. Первый из низ состоит в том, что к 2027 году, Азербайджан будет поставлять в ЕС уже 20 миллиардов кубов газа, то есть удвоит прошлогодние объемы поставок. А второй момент связан с обеспечением технических возможностей для достижения этой цели, а именно – расширение газотранспортной инфраструктуры, которая обеспечит поставки этого газа. Надо так понимать, что ЕС будет участвовать в строительстве дополнительных ниток газопровода как финансово, так и поставками необходимого оборудования.

С учетом того, что значительная часть газотранспортного моста проходит через Турцию, то возникает гремучая смесь из умения добывать газ и обеспечивать транзитный коридор через Грузию, успокоив Армению – Азербайджана, умения быстро и качественно строить – Турции и финансовых и технологических возможностей ЕС. А это значит, что успех данного мероприятия фактически гарантирован и поставленные цели вполне достижимы. В связи с этим еврокомиссар по энергетике Кадри Симсон, сказала следующее:

«В рамках сегодняшней встречи мы достигли ряда договоренностей. В их числе: увеличение объемов экспорта газа из Азербайджана в Европу до 20 млрд кубометров к 2027 году, а также необходимость увеличения пропускной способности существующей газотранспортной инфраструктуры»

Кроме того, она особо подчеркнула, что все усилия, которые сейчас прилагает ЕС по формированию новых контуров газового рынка, связаны с тем, что основной, в прошлом, поставщик газа – Газпром, показал себя крайне ненадежным партнером и потому, переформатирование газового рынка стало неизбежным. Вот ее прямая речь:

«Мы сейчас работаем по трем направлениям: мы диверсифицировали маршруты поставок газа за счет Азербайджана, Норвегии и других стран. Кроме того, смогли привлечь дополнительные объемы газа и в то же время добились большой экономии в потреблении».

Что тут интересно, Азербайджан понимает, что такое россия и чего от нее можно ожидать и потому, в рамках этих переговоров были подписаны документы, согласно которым ЕС примет активное участие в развитии возобновляемых источников энергии в Азербайджане. Проще говоря, обе стороны продемонстрировали усилия, направленные на максимальное дистанцирование от России, как от чумного барака или как говорили раньше – барака Обамы.

А ведь мы помним о том, как балабол Путин, с тем же вальяжным видом крутого мачо рассказывал об энергетической сверх державе, что холуи переводили как «энергетическая империя». Он пыжился и пытался предстать повелителем, который одним движением своего пальца, способен заморозить целый континент и всерьез рассуждал о том, что разрешение на получение его газа получат только те страны, которые будет действовать в политических интересах его страны, а остальные будут замерзать. И вот прямо сейчас как-то не видно и не слышной, чтобы Путин ответил за те свои слова.

А российская пресса, прямо сейчас описывает ситуацию прямо противоположным образом тому, как это делал «газовый император», вальяжно развалившийся на своем троне. В этих описаниях уже нет тревоги, а просто обреченная констатация фата:

«Уровень экспорта российского газа к концу 2023 года рухнул до уровней 1985 года. По итогам 2023 года «Газпром» продал на экспорт около 69 млрд кубометров газа — минимальный объем с 1985 года. По сравнению с 2022 годом (100,9 млрд кубометров), который уже стал худшим для компании за всю ее историю, объемы прокачки газа за рубеж сократились еще на треть. А если сравнивать с довоенными уровнями (185 млрд кубов в 2021 году), экспорт «Газпрома» схлопнулся втрое».

А от себя мы уточним, что в один из пиковых моментов, некто Миллер отчитался Путину о том, что общий объем поставок газа за рубеж, составил 200 миллиардов кубов. Правда для этого пришлось смахлевать и недостающие 8 миллиардов кубов Газпром купил сам у себя, через одну из своих немецких «дочек», но был и такой эпизод. Но тут нельзя упускать еще вот что. Те самые 69 миллиардов кубов, которые Газпром продал в прошлом году, включают в себя и поставки Китаю, а это – совсем другой рынок, а главное – другие цены и прибыль, а вернее – ее почти полное отсутствие, по с равнению с «жирными» поставками в Европу, де все выглядит куда печальнее:

«Поставки в Европу упали до 28 млрд кубометров — уровня второй половины 1970-х годов. Для сравнения: в 1975 году СССР качал в европейские страны 19,3 млрд кубометров в год, а в 1980-м, после заключения крупного контракта с Германией, — уже 54,8 млрд. До вторжения в Украину Россия отправляла в ЕС около 180 млрд кубометров газа».

И где этот крутой браток? Где этот газовый император в законе? Он снова закрылся в своем бункере, на всякий случай. Зато уже не рассказывает о том, что он может сделать щелчком пальцев, поскольку это все больше касается замков его чемоданов. Так что тут вопрос о том, кто такой мистер Путин, еще балабол или уже черт – не стоит.

Anti-Colorados, Defence-Line