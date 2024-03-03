Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа 3.03.2024, 15:16

Рецепт позволит удивить гостей и сэкономить деньги.

Красная икра всегда ассоциировалась с чем-то дорогим, но знаете ли вы, что ее можно сделать за «копейки»? Тогда этот рецепт красной икры из кетчупа — ваш идеальный выбор!

Для создания красной икры вам не потребуется особых знаний и кулинарных умений - этот деликатес придаст вашим блинам и закускам изысканный вид без значительных затрат, пишет кулинарный портал Lenta.

Как приготовить красную икру в домашних условиях?

Ингредиенты:

Вода — 1 стакан

Масло подсолнечное — ½ стакана

Кетчуп — 1,5 ст. ложки

Агар-агар — 1,5 ч. ложки

Соль по вкусу

Как готовить:

Подготовка ингредиентов: Поставьте масло в холодильник на час перед приготовлением.

Приготовление смеси: В кастрюле объедините воду, масло, кетчуп, агар-агар и соль по вкусу. На слабом огне доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Остудите смесь до комнатной температуры.

Формирование икринок: Наберите смесь в шприц и начните выдавливать капли в охлажденное масло. Как только масло поднимется до краев стакана, процедите икринки через сито. Повторите процедуру с оставшейся массой.

Этот простой рецепт придает кетчупу изысканный вид и неотразимый вкус. Подавайте вашу «икру» на блинах, крекерах или тостах — гарантированный способ удивить гостей. Ведь кто сказал, что роскошь не может быть доступной?