Деликатес за копейки: как приготовить красную икру из кетчупа
- 3.03.2024, 15:16
Рецепт позволит удивить гостей и сэкономить деньги.
Красная икра всегда ассоциировалась с чем-то дорогим, но знаете ли вы, что ее можно сделать за «копейки»? Тогда этот рецепт красной икры из кетчупа — ваш идеальный выбор!
Для создания красной икры вам не потребуется особых знаний и кулинарных умений - этот деликатес придаст вашим блинам и закускам изысканный вид без значительных затрат, пишет кулинарный портал Lenta.
Как приготовить красную икру в домашних условиях?
Ингредиенты:
Вода — 1 стакан
Масло подсолнечное — ½ стакана
Кетчуп — 1,5 ст. ложки
Агар-агар — 1,5 ч. ложки
Соль по вкусу
Как готовить:
Подготовка ингредиентов: Поставьте масло в холодильник на час перед приготовлением.
Приготовление смеси: В кастрюле объедините воду, масло, кетчуп, агар-агар и соль по вкусу. На слабом огне доведите смесь до кипения, постоянно помешивая. Остудите смесь до комнатной температуры.
Формирование икринок: Наберите смесь в шприц и начните выдавливать капли в охлажденное масло. Как только масло поднимется до краев стакана, процедите икринки через сито. Повторите процедуру с оставшейся массой.
Этот простой рецепт придает кетчупу изысканный вид и неотразимый вкус. Подавайте вашу «икру» на блинах, крекерах или тостах — гарантированный способ удивить гостей. Ведь кто сказал, что роскошь не может быть доступной?