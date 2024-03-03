Медведев устроил истерику из-за переговоров офицеров Бундесвера 13 3.03.2024, 15:28

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Дмитрий Медведев

По его мнению, немцы уже готовятся к прямому военному столкновению с Россией.

Заместитель секретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил о том, что Германия якобы готовится воевать с Россией.

Как отметил Медведев в своем Telegram-канале, к такому выводу он пришел после анализа «слитого» разговора немецких офицеров, которые обсуждали возможную атаку на Крымский мост ракетами Taurus.

Медведев заявил, что политическое руководство Германии начнет «отбеливать» свою репутацию, убеждая, что это были лишь разговоры военных, которых «хлебом не корми - дай поиграть в войну».

«Вот придут к Шольцу и скажут: «Герр канцлер, в Украине сбили ракету. По ее типу и траектории - она летела в Берлин». Что ответит Шольц, а? Понятно, как божий день. Поэтому попытки представить разговор офицеров Бундесвера как игры в ракеты и танчики - злонамеренная ложь. Германия готовится к войне с Россией», - заявил Медведев.