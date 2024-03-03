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МАЗ перевернулся на мосту через Неман

  • 3.03.2024, 15:34
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МАЗ перевернулся на мосту через Неман

Там идет капитальный ремонт.

Грузовой МАЗ перевернулся на мосту под Березовкой Лидского района, сообщает УВД Гродненского облисполкома.

ДТП произошло 2 марта около 15 часов на 28-м километре автодороги Р-11 «Поречаны – Новогрудок – Несвиж». 61-летний житель Новогрудского района ехал на грузовике в направлении Березовки. Во время проезда по мосту через Неман, на котором сейчас проводятся работы по капитальному ремонту у авто произошла разгерметизация колеса. Машина влетела в бетонное ограждение и опрокинулась, а груз рассыпался по дороге

К счастью, водитель не пострадал. Чтобы возобновить движение работникам дорожных служб понадобилось 3 часа. По факту происшествия назначена проверка.

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