У России появились китайские 122-мм снаряды 2 3.03.2024, 15:41

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Опубликованы первые фото.

Россия начала использовать 122-мм артиллерийские снаряды, внешне имеющие сильное сходство со снарядами китайского производства.

Об этом сообщают OSINT-каналы в социальной сети Twitter.

Артиллерийские 122-мм осколочно-фугасные снаряды повышенной дальности ОФ-56ИМ-1м, которые российская армия начала получать к 122-мм гаубицам «Д-30», имеют некоторое сходство с китайскими 122-мм снарядами.

Пока неизвестно, производятся ли эти снаряды на территории России или Китай передает их напрямую.

PCL-161 Следует отметить, что новые снаряды ОФ-56ИМ-1м имеют на 4 км большую дальность полета, чем обычные 122-мм осколочно-фугасные снаряды.

По сообщениям российских источников, поступление новых снарядов позволило преодолеть сильный дефицит, поскольку темпы их производства на территории РФ невелики.

Кроме китайских снарядов, Россия активно использует на фронте артиллерийские снаряды производства КНДР, активно поступающие из этой страны в артиллерийские части оккупантов на территории Украины.

Об этом также заявил президент Украины Владимир Зеленский на специальном заседании Европейского совета.

«Они уже бьют по нашим городам - в дополнение к иранским «Шахедам», которые разрушают нашу гражданскую инфраструктуру. Разведка подтверждает, что Россия получит миллион артиллерийских снарядов от Пхеньяна», - заявил Зеленский.

Основное преимущество боеприпасов производства КНДР состоит в том, что они могут применяться для артиллерийских систем советского образца.

Также следует отметить, что, по информации западной разведки, КНДР поставила в Россию более 1 миллиона артиллерийских снарядов разного калибра.

Подсчет osint-аналитиков Frontelligence Insight показывает, что нижняя планка количества поставленных снарядов составляет 500 тысяч при входных данных в 2000 отгруженных контейнеров на конец октября 2023 года.

Расчет производился для 122-мм и 152-мм УФС ствольной артиллерии с комплектами механических взрывателей РГМ-2 к ним.