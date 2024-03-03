«Ник и Майк»: Для Лукашенко наступает трудная неделя 2 3.03.2024, 15:47

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Чем больше наград, тем ближе конец.

Наступающая неделя будет достаточно трудной для Лукашенко, пишет телеграм-канал «Ник и Майк».

Необходимо заняться кадрами, так как нужно успеть уже концу марта перезагрузить «палатку». А это значит трудоустроить около 80 бездельников, которых сложно подпускать к серьезным делам.

Обратим внимание на то, что «депутатов» поручили наградить. Лукашенко раздает награды пачками, чтобы поддерживать лояльность. Чем больше наград, тем ближе конец империи.

Разобраться нужно будет и с накопившимся компроматом уголовного толка на целые сети региональных чиновников. А это непростой кусок «кадровой работы». Кого на нары, кого разорить, кому еще позволить погулять.

А есть еще Кремль, который никак не залафетится. Путин звонил, просто «поболтать», так как «грандиозное послание» никто в мире не обсуждает, а Такер Карлсон был вынужден признать самую важную для окурка часть интервью полной чушью. Тем не менее, нужно готовиться к встрече с окурком в формате участия в коронации.