«Почему я должна платить больше?»: россиянку потряс скачок цен из-за войны 6 3.03.2024, 15:57

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Санкции действуют.

Жительница России сравнила свои расходы за 2022 и 2024 годы и ужаснулась: за время войны и санкций аренда ее квартиры подорожала на 40%, авиабилеты - в 2 раза, косметика - в 3, такси - на 20%.

При этом зарплата россиянки не изменилась - она осталась на том же уровне, что и в 2022 году.

Она, видимо, далека от политики и не понимает, что причиной резкого скачка цен стало вторжение оккупационной армии РФ в Украину и последовавшие за этим санкции.

«Ну просто типа ПОЧЕМУ?! Почему я должна платить больше за ТО ЖЕ САМОЕ, за что год назад платила меньше? Это какой-то бред», - пишет она.

В комментариях к своему посту россиянка получила множество ответов.

Пользователи объяснили ей, что рост цен – это следствие войны и санкций.

«А ты как думала? Война - это дорого», - написал один из комментаторов.

«Санкции - это не просто ограничения для правительства. Это удар по всей экономике, в том числе и по простым людям», - добавил другой.