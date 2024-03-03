WSJ: Германия начала расследование утечки разговора о поставках ВСУ ракет Taurus, способных доставать до Москвы 2 3.03.2024, 16:01

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Фото: AFP

О чем еще говорили генерал и высокопоставленные немецкие офицеры?

Министерство обороны Германии подтвердило факт прослушки высокопоставленных немецких офицеров, которые использовали незащищенную платформу WebEx для обсуждения военной помощи Украине. Власти начали расследование инцидента, пишет The Wall Street Journal.

В разговоре, попавшем в распоряжение российской разведки, генерал и несколько офицеров Военно-воздушных сил Германии обсуждают возможную поставку ВСУ дальнобойных ракет Taurus с радиусом поражения 500 м, способных доставать до Москвы. Они также говорят, что в Украине уже находятся военные Великобритании, Франции и США, которые помогают эксплуатировать западную технику. Сами упомянутые страны, кроме первой, это отрицают.

Официальные лица, знакомые с расследованием, заявили, что WebEx — коммерческая незашифрованная платформа для онлайн-конференций — широко используется военными и другими секретными ведомствами Германии. «Это событие должно стать тревожным звонком», — сказал собеседник издания.

В настоящий момент выясняется, почему военные применили незащищенное средство связи с учетом предмета обсуждения. Причем один из офицеров подключился к разговору через свой мобильный телефон из номера отеля в Сингапуре. Других инцидентов с прослушкой следствие пока не выявило.

Накануне российская пропагандистка Маргарита Симоньян опубликовала 38-минутную аудиозапись разговора немецких военнослужащих, заявив, что она получила ее от «товарищей в погонах». Утверждалось, что в перехваченной беседе участвовали инспектор ВВС Германии генерал-лейтенант Инго Герхартц, начальник отдела операций и учений командования ВВС Франк Грефе, сотрудник центра воздушных операций космического командования бундесвера Штефан Фенске и работник того же управления по фамилии Фроштедте.

На аудиозаписи Герхартц поручил подготовить презентацию для министра обороны об организации поставок Украине Taurus и о том, как Киев может использовать их для ударов по складам боеприпасов и по Крымскому мосту. По мнению немецких офицеров, для уничтожения последнего потребуется «не 10 и даже не 20 таких ракет», поскольку из-за своей величины мост «подобен взлетной полосе».

«Нет никаких реальных причин говорить, что мы не можем этого сделать — все зависит только от политических «красных линий», — говорит Герхартц.

Из обсуждения следует, что руководство Бундесвера допускает передачу Украине 100 Taurus. А ВСУ потребовалось бы шесть часов, чтобы запустить ракету после получения разведданных о новой цели, если бы бойцы были должным образом подготовлены и имели доступ ко всей необходимой информации. По оценкам немецких военных, обучение украинских операторов займет от двух недель до четырех месяцев в зависимости от сложности задачи, с которой они столкнутся.

При этом главную озабоченность участников разговора вызывает вопрос о том, каким образом назначать цели для ударов и как избежать прямого участия в этом процессе немецких военных. По словам Герхартца, в обращении с Taurus украинцам могли бы помочь присутствующие там американцы.

В Минобороны Германии заявили, что пока не могут сказать с уверенностью, были ли внесены изменения в аудиозапись и расшифрованную версию, которые появились в соцсетях. По первоначальной оценке экспертов, подделка беседы с помощью искусственного интеллекта «в значительной степени исключена», пишет Der Spiegel.

Утечка была очень серьезной и будет расследована «очень тщательно, очень интенсивно и очень быстро», заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung, одной из целей слива могло быть предотвращение поставки Taurus Украине.