«По сравнению с теми, что я ел неделю назад в Польше, это просто кошмар» 2 3.03.2024, 16:08

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Белорусы возмущены из-за исчезновения импортных товаров.

В бывшем «Макдональдсе» в Беларуси продают борисовский соус от «Кaмако» вместо «Heinz». В магазинах из-за санкций исчезли многие импортные товары.

Издание EX-PRESS.BY спросил у читателей, чего не хватает именно им.

Анатолий:

— У меня прежде были средства для бритья и по уходу NIVEA MEN, мне их жена дарила и сам покупал. Много лет пользовался, привык, и мне теперь их не хватает. Но кое-что все-таки из-за границы привозят друзья. Относительно сладостей: скучаю по шоколадным батончикам KitKat, которые теперь отсутствуют. Вспоминаю украинские конфеты Roshen и киевский торт. Уверен, что они вернутся в наши магазины.

Борис:

— Заметил я, что импортное стало дорого. Люблю все итальянское. Ощущаю недостаток оливкового масла, вернее, оно было более доступным, а теперь приобрести Monini - Extra Virgin можно за 15,56 за небольшой объем. И выбор оливок кажется ограниченным, моих любимых брендов уже не найти...

Barilla макароны есть, произведены в России, но это совсем не то. По сравнению с теми, что я ел неделю назад в Польше, это просто кошмар. И хотя итальянские макароны все еще можно найти, они стоят просто непомерно дорого.

Валя:

— Мой муж очень любит швейцарский шоколад Toblerone. Раньше мы могли купить его здесь или в аэропортовских магазинах без таможенных пошлин, а также за границей... Но сейчас у нас меньше возможностей для поездок из-за отсутствия визы, поэтому мы заказываем этот шоколад у знакомых в Европе.

Лора:

— Я покупала охлажденный лосось из Норвегии. Теперь же вместо него предлагается турецкий лосось, который совсем другого качества. Хотя импорт все же не исчез полностью. Если очень захочется, всегда можно его где-то найти или заказать. Но в целом, я замечаю, что на полках магазинов стало слишком много российских товаров, и их качество мне не нравится. Да и принципиально не хочу их покупать.

Элина:

— Я девочка-перфекционистка, и мне не хватает всего того, что раньше делало мою жизнь более комфортной. Особенно ощущается нехватка нормальной импортной косметики. Также мне не хватает витаминов и лекарств. Даже таких простых вещей, как пластинок от кашля и мази «Доктор МОМ», нет в наличии. А еще очень жаль, что нормальной автохимии от Liqui Moly и других автотоваров тоже нет в продаже — об этом я узнала от мужа.

Виталина:

— Я пережила советские времена и помню, что такое голяк. А сейчас только деньги давай и все найдешь, голодным не будешь. Так что мне плохо только без денег.