Царев принялся поучать Путина 8 3.03.2024, 16:16

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Олег Царев

Предатель признал, что методы Кремля в Украине не работают.

Коллаборант Олег Царев пытается поучать Кремль, как правильно порабощать Украину. Он требует усилить пропаганду против украинцев, так как силой захватить соседнюю страну не удается.

Внимание на заявление предателя обратил украинский журналист Денис Казанский.

Царев в своем видеообращении призвал власти РФ больше врать и более активно промывать мозги украинскому народу, как это делали гитлеровцы с СССР во времена Второй мировой войны.

«Кто у нас работает с территорией Украины? Мы войну ведем! Мы должны обращаться к той части, которая с той стороны линии фронта. Нет результатов этой работы… Даже в Великую Отечественную войну Геббельс работал на красноармейцев: разбрасывались листовки в тылу, на фронте. Были определенные месседжи, которые доводились. Сейчас гораздо проще - не надо разбрасывать листовки над линией фронта. Есть громадное количество инструментов, как донести свою точку зрения до противной стороны. Сейчас я не вижу такой целенаправленной работы. Чтобы выиграть войну, в первую очередь, на фронте, надо выиграть духовную борьбу за души и сердца людей. Невозможно всю страну заставить… Это будет большая ошибка, если мы эту работу не будем делать. Очень многое будет зависеть от того, в каком настроении будет противник, какие у него будут мысли, будет ли он убежден в своей правоте, будет ли он доверять своим лидерам. Если будет один источник, ему не поверят. Это должно быть с нескольких: сосед сказал, в газете прочитал, листовка, в Telegram-канале, сестра с России позвонила», - заявил предатель.

Казанский усомнился, что пропаганда сработает спустя два года полномасштабной войны, в которой РФ под одобрительное улюлюканье своих властей и народа стерла с лица земли десятки украинских городов и сел, убила сотни тысяч людей.

То, что натворила и продолжает творить Россия, пропагандой и ложью о больших пенсиях уже не исправишь.

«Кажется, у «антифашистов» опять сломалась «денацификация». То Путин рассказывает про доброго Гитлера, которого поляки вынудили на них напасть…

Теперь Царев призывает для порабощения Украины использовать методы геббельсовской пропаганды… В очередной раз видим доказательства того, что совсем не Украине нужна денацификация», - констатировал украинский журналист.