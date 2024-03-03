Jaguar C-X75 из фильма о Джеймсе Бонде получил допуск к дорогам общего пользования 1 3.03.2024, 16:25

Специалистам пришлось изменить кузов каскадерской «двухдверки».

Один из оригинальных каскадерских автомобилей Jaguar C-X75, снимавшийся в двадцать четвертом фильме о Джеймсе Бонде — «007: Spectre» — получил допуск к дорогам общего пользования. Произошло это спустя 14 лет после презентации модели на Парижском автосалоне 2010 года. Выйти на дороги купе удалось благодаря фирме дизайнера Яна Каллума.

Мелкосерийное производство Jaguar C-X75 началось в мае 2011 года, но уже в декабре 2012 проект закрыли. Причиной отказа стал слишком высокий ценник — от 800 тыс. до 1 млн фунтов стерлингов.

История C-X75 продолжилась в 2015 году. Купе стало фирменным автомобилем злодея мистера Хинкса в фильме «007: Spectre» 2015 года. Несколько каскадерских «Ягуаров» построила компания Williams Advanced Engineering. В них использовалось шасси с трубчатой пространственной рамой и 5,0-литровый наддувный V8 от Jaguar. Тогда как концепт 2011 года оснащался гибридной силовой установкой. Она состояла из 1,6-литрового бензинового мотора с двойным турбонаддувом и двух электродвигателей общей мощностью 888 л.с. и 800 Нм.

Модернизацию купе Яну Каллуму заказал неназванный автоколлекционер. Получение индивидуального одобрения для использования на дорогах Великобритании потребовало нескольких изменений. В частности, установки стекол с маркировкой E, более тихого выхлопа с каталитическими нейтрализаторами и настоящих боковых зеркал заднего вида. У каскадерского Jaguar C-X75 вместо зеркал стояли копии из пенопласта. Также специалисты компании доработали кузов «двухдверки»: уменьшили зазоры между панелями, убрали быстросъемные защелки и обновили карбоновую отделку. Дорожный просвет слегка увеличили, чтобы облегчить использование автомобиля на дороге. Также небольшие изменения внесены в демпфирование.

Презентация первого дорожного Jaguar C-X75 состоится 21 апреля на автомобильной выставке Bicester Scramble в Оксфордшире, Великобритания.