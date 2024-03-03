Кремлевские старцы решили выпить море 3 Герман Обухов

3.03.2024, 16:33

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Герман Обухов

Московская пропаганда не прекращает бредить.

Московская пропаганда не прекращает и не успокаивается бредить о возвращении Херсона, о взятии Николаева и Запорожья, о «русском» городе Одесса. Поостыли лишь «брать» Киев, Львов и далее везде. Очевидно, подсчитали патроны и решили не идти дальше.

Еще до начала полномасштабной агрессии России против Украины даже пятиклассник в школе для умственно отсталых детей понимал, что Украину с ее 30-и миллионным населением нельзя ни оккупировать, ни принудить жить по своим законам. Три революции меняли сознание граждан этой страны и теперь никакие силы не смогут заставить их превратиться в крепостных соседнего питона. Западный обыватель хотя и очнулся от дремоты, сковывавшей его восприятие бытия, однако не окончательно. Ему требуется большее потрясение, чем война в соседней стране. Вот если российская бомба или бомбы упадут на польский город, тогда без сомнения Войско польское может поставить под ружье до миллиона бойцов за три дня. Пока они живут ожиданием лучших перемен.

В Соединенных Штатах, куда мне потребовалось недавно слетать по делам нашего фонда и важного мероприятия, обыватель вообще мало интересуется политикой. Война в Украине для него, как война на Марсе. Тогда как грядущие выборы и скандалы с Трампом захватывают все политическое поле, что-то остается на войну Израиля с ХАМАС и не больше. Россия для Америки вообще, как красная тряпка. Угрозы Путина или Медведева (которого почти никто там не знает) применить ядерное оружие с подтекстом «янки наши враги» вызывают лишь раздражение и ответную реакцию «долбануть» по России так, чтоб от нее не осталось мокрого места. Даже телеведущий Карлсон, бравший интервью у Путина, понял – куда он вляпался и начал оправдываться перед американскими зрителями: Это самое тупое, что я когда-либо слышал. Я не понимаю, что значит «денацификация». Как не хотела бы Москва, но Трампа ей не видать в кресле Президента Соединенных Штатов. Недальновидных людей хватает и за океаном, однако на этот раз они окажутся в меньшинстве.

Ничего нового и оригинального Москва придумать уже не в состоянии. Вова Путин предлагает Западу «Сармат», который не прошел даже испытания, а своему народу светлое будущее, которое не за горами, надо лишь немного потерпеть и потуже затянуть пояса. В этой связи вспоминается старый советский анекдот: «Армянское радио спрашивают: Вот мы идет к коммунизму, а жрать нечего! Радио и отвечает: Кто же в пути ест?! Вот когда придем, тогда и нажретесь!». На восточном фронте почти без перемен и если такими темпами России собирается брать Берлин, то она придет туда к началу следующего столетия. Однако, продолжается «Сушкапад» и медленная, но верная утилизация личного состава ВС РФ. Одновременно с этим НАТО с ВСУ готовит к лету Москве сюрприз, от которого та может не оправиться. То, что Соединенные Штаты приостановили масштабную военную помощь Украине, это явление временное, тогда как невосполнимые потери России – явление постоянное. О сдаче позиций и переговорах с Россией речи не идет ни в Белом доме, ни в Конгрессе. Запад нацелен на военное поражение России и будет добиваться этого всеми методами и средствами.

Остается большим вопросом – почему верховная власть Украины не желает использовать «противоядие» для нейтрализации российской пропаганды, не прекращающей говорить о «денацификации» Украины? Этому «противоядию» уже 9 лет и оно эффективно. Постоянные наскоки Москвы и заявления: «мы боремся с «нацистами» в Украине» продолжают свое вредоносное действие на головы как российских граждан, так и части западного мира. Этому следует положить конец, тогда двери военной помощи Запада откроются еще шире.

Герман Обухов, «Обозреватель»