Присвоенную режимом Лукашенко солнечную электростанцию хотят продать за $25 миллионов 1 3.03.2024, 20:02

Британский инвестор требует компенсировать ему сумму на порядок большую.

Солнечную электростанцию, принадлежавшую британцам, выставили на аукцион. Стартовая цена – Br79,5 млн (в пересчете – почти $25 млн). Объект продают по причине задолженности бывшего собственника – частной компании «Солар Лэнд». В описании лота указано, что «работоспособность оборудования не проверялась».

Эта электростанция находится в Чериковском районе на Могилевщине. В описании лота указаны собственно солнечные панели, а также капитальное строение и множество всякого оборудования, в том числе метеостанция и система видеонаблюдения.

Потенциальных покупателей предупреждают, что «работоспособность оборудования не проверялась» и что «не подтверждено воспроизводство качества электроэнергии, которую производит станция».

«Объект отсоединен от государственной энергетической сети 07.05.2020. Непосредственного подключения станции к электрическим сетям энергоснабжающей организации нет в связи с признанием недействительной регистрации возведенных должником объектов электросетевой инфраструктуры», – отмечается в объявлении.

Кроме того, организаторы торгов напоминают, что солнечные панели нельзя вывезти за границу. Это предусмотрено постановлением правительства, одобренным в сентябре прошлого года.

Энергообъектом владела частная компания с британским капиталом «Солар Лэнд». На момент запуска в 2021 году это была самая мощная солнечная электростанция в Беларуси.

В январе этого года стало известно, что экономический суд Могилевской области национализировал станцию по причина задолженности компании-собственника на Br15, 8 млн. Этот долг возник, когда государство снизило тариф, по которому покупало электроэнергию, и потребовало вернуть якобы переплаченное.

В прошлом году стало известно, что гражданин Великобритании Киабод Тутонян Машад, который инвестировал в «Солар Лэнд», требует от властей Беларуси компенсировать ему сотни миллионов долларов. Он подал соответствующее уведомление о споре 26 июля 2023 года.

Позднее «Солар Лэнд» забросали другими судебными исками.