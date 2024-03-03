«Многие удивляются, что все деньги находятся у мужа, но мне это наоборот нравится» 6 3.03.2024, 20:41

1,550

Белоруска поделилась лайфхаком по экономии.

Жить экономно умеет далеко не каждый, но в нынешних реалиях многие вынуждены задумываться об этом, как грамотно сократить свои расходы.

Четкое планирование бюджета

Ольга из Барановичей давно пришла к выводу, что бюджет нужно планировать заранее, поэтому вместе с мужем они внедрили целую систему расчета доходов и расходов. «Муж для этого ведет специальную таблицу, в которую он вносит наши доходы и расписывает все планируемые расходы. Туда входят как обязательные траты, так и непредвиденные», – рассказала она.

Помимо этого, семья заранее копит деньги на крупные покупки. Так, например, Ольга знает, что через пять лет им потребуется замена котла в доме. Чтобы эта покупка не сильно ударила по семейному бюджету, каждый месяц они откладывают на нее определенную сумму денег. По такому же принципу семья копит деньги и на поездки.

Что касается непредвиденных расходов, то на них также ежемесячно выделяется какая-то сумма.

«Если нас вдруг пригласят в гости или на день рождения, деньги на подарки мы берем именно оттуда. На это закладывается достаточно небольшая сумма, но, если в этом месяце мы эти деньги не потратили, то они в этой так называемой ячейке расходов остаются и продолжают накапливаться», – пояснила собеседница.

Несмотря на достаточно строгую и продуманную систему доходов и расходов, семья Ольги по итогам месяца может уйти и в минус, когда, например, непредвиденные расходы оказались гораздо больше или были какие-то другие экстренные траты. Но эта система все равно, по мнению экономной хозяйки, позволяет не только понимать свои финансовые возможности, но и дисциплинирует в плане расходов.

Ольга также рассказала, что ее муж занимается не только ведением таблицы, но и полностью заведует семейным бюджетом.

«Многие женщины удивляются, что все деньги не у меня, а супруга, но мне это наоборот нравится. Еженедельно мне выделяется определенная сумма на покупку продуктов, бытовой химии и на мои личные расходы. То есть меня никто не ущемляет, более того, меня это очень дисциплинирует: я человек эмоциональный, и у меня тоже иногда возникают желания спонтанных покупок, но такой подход распределения бюджета очень охлаждает», – рассказала она.

Девушка считает, что в данном случае речь идет не только о дисциплине, но и о здравом смысле.