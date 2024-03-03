Политолог: Путинские приспешники, как и вся верхушка, потеряли привычный для себя комфорт 1 3.03.2024, 20:47

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Игорь Эйдман

Против хозяина Кремля готовят заговор?

Политолог и социолог из Германии, российский оппозиционер Игорь Эйдман рассказал 24 Каналу, что российские генералы боятся Путина. Но не является исключением, что за его спиной уже готовится переворот.

Какая роль у Герасимова и Шойгу

По словам Игоря Эйдмана, Шойгу и Герасимов до войны жили довольно неплохо, а сейчас она для них является стрессом. Мол, путинские приспешники, как и вся верхушка, потеряли привычный для себя комфорт.

«Думаю, Шойгу и Герасимов были в диком стрессе, когда посыпался их блицкриг в наступлении в начале войны, когда Пригожин погружал их в г*вно. Теперь Путин требует наступать, спрашивает «почему не захватили тот или иной город». Это с одной стороны», – сказал он.

С другой – Шойгу и Герасимов все еще боятся Путина. Поэтому сидят тихо. Но это не значит, что они за спиной диктатора не генерируют сценарии возвращения в свой довоенный комфорт.

Впрочем, здесь проблема в том, что заговорщики должны доверять друг другу. В Кремле все всегда было устроено иначе.

«Верхушка была устроена так, что никто никому не доверяет. Поэтому заговоры не реализовывались из-за недоверия внутри. Посмотрим, возможно в какой-то момент они поймут, что повиноваться Путину опаснее и смогут переступить через свой страх», – предположил политолог.