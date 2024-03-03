«В ближайшие две недели в России будет «весело и ярко» 3.03.2024, 21:30

Дмитрий Гордон

Известный украинский журналист анонсировал многочисленные интересные события в РФ.

Известный украинский журналист Дмитрий Гордон анонсировал многочисленные интересные события в России в ближайшее время.

«Вы помните, я говорил, что знаю о том, что у нас кое-что есть? Я обрадую наших уважаемых зрителей: у нас есть еще кое-что. Больше того, скажу, у нас есть, кроме этого, кое-что еще и еще кое-что», - заинтриговал Дмитрий Гордон.

Анонс жарких событий на территории РФ от Гордона можно услышать на канале YouTube.

Обладая информацией, но, не имея возможности ее рассекретить, известный журналист решил порадовать украинцев, тонко намекая на грядущие события: «У нас кое-что есть. Никто этого не афиширует: ни те, кто нам это что-то передал, ни мы, которые это что-то имеем, но самолеты упорно падают и скоро будут падать не только самолеты. То, что украинские дроны несколько ночей подряд посещают Санкт-Петербург, то это тоже о чем-то говорит. Вы только расстояние посчитайте какое».

Затем Дмитрий Гордон торжественным голосом, радостно улыбаясь, заявил: «Все идет по плану. Постучу три раза по дереву. Дальше я не могу ничего говорить, но у меня хорошее настроение, потому что я знаю, что в ближайшие две недели в России будет «весело и ярко». Обратите внимание, что самолеты сбивают над территорией России, поэтому кое о чем для тех, кто разбирается, это говорит. Резюмирую: пока все не перебьем — не успокоимся».