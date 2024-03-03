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Белорусские ученые нацелились на изменение привычного способа приема пищи

  • 3.03.2024, 21:44
Белорусские ученые нацелились на изменение привычного способа приема пищи

Что придумали?

Директор НПЦ НАН по продовольствию Алексей Мелещеня заявил, что видит будущее в питании в виде полуфабрикатов. По его словам, ученые в НАН РБ решили разработать еду в тюбиках «для населения Беларуси».

Представитель НАН РБ заявил, что там активно работают над едой в виде пасты в тюбике.

«Закинул тюбик в карман – и не нужно заморачиваться с поиском подходящего заведения для перекуса. Содержимое тюбика может быть индивидуальным. Такая технология может использоваться в спортивных и фитнес‑центрах, реабилитационных и лечебно‑диагностических учреждениях».

Когда такое вещество будет готово и поступит в продажу Алексей Мелещеня не уточнил.

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