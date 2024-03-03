В Украине наладили производство аналогов западных M113, MaxxPro и Humvee 3.03.2024, 21:54

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«Лис», «Секач» и «Характерник» уже показали эффективность на поле боя.

Украина успешно продвинулась в производстве аналогов западной военной техники. В частности, налажено изготовление бронемашин «Лис», «Секач» и «Характерник», являющихся отечественными аналогами западных M113, MaxxPro и Humvee.

Об этом в эфире национального телемарафона сообщил представитель Главного управления разведки МО Украины Андрей Юсов. Он отметил, что теперь украинцы могут восстанавливать поврежденную технику прямо на поле боя, не теряя боевых возможностей. Представитель ГУР назвал это «удивительной историей».

«Или изготовляя собственные детали. В частности, корпуса, другие отдельные агрегаты. Или используя даже устаревшие советские элементы по советской технике. Это все идет в ход, это все уже работает, это все уже используется в боевых условиях», – пояснил Юсов.

По его словам, техника отечественного производства уже доказала свою эффективность на поле боя. Она принимала участие, в частности, в оборонной операции в Авдеевке и последующем прикрытии отхода украинских подразделений.

Кроме того, «Секач» и «Характерник» отлично показали себя в операции по ликвидации вражеской диверсионно-разведывательной группы на востоке.