«40 тысяч молодых людей вышли на улицы и дрались с ОМОНом» 8 3.03.2024, 22:09

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Замглавы МВД Беларуси рассказал, в чем видит потенциальную угрозу для режима Лукашенко.

Заместитель министра внутренних дел Беларуси Геннадий Казакевич в эфире СТВ высказал мнение, что соцсеть TikTok будут использовать для организации революции.

Казакевич высказал опасения по поводу развития технологий искусственного интеллекта. По его словам, их могут, например, использовать мошенники, чтобы позвонить потенциальной жертве под видом близкого человека. Также его беспокоит китайская социальная сеть TikTok.

— Мои коллеги из ГУБОП говорят, что следующая революция будет революцией TikTok. И она совсем не так безобидна, — сказал Казакевич, — Конкретно, например, год назад в Российской Федерации по щелчку в TikTok 40 тысяч молодых людей вышли на улицы, и они дрались с ОМОНом. Мальчишки и девчонки, которым 14 лет и выше (вероятно, силовик имеет в виду беспорядки, связанные с субкультурой и так называемой группировкой «ЧВК Редан». — Прим. ред.).

Говоря об искусственном интеллекте, Казакевич тоже заявил, что он может использоваться и для «совершения революции».