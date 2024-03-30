Что выберет Путин? 2 Виктор Андрусив

30.03.2024, 12:06

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Российский генштаб действительно верит, что ВСУ на грани.

Инициатива сегодня у Путина по всем фронтам, поэтому корейский сценарий может стать реальным только после краха его планов. На сегодня у него есть развилка из двух подходов.

1. Продолжить ползучую оккупацию, которая продолжается уже

Колоссальные потери за последние полгода, а они действительно самые большие с начала вторжения, особенно в технике, все-таки приносят какие-то плоды. Да продвижение мизерное, но оно есть. Авдеевка стоила дорого, но взята. В свое время я писал о новой мясной стратегии Путина, и он явно думает о ее реализации.

Однако не только условные успехи на фронте склоняют Путина в пользу этого подхода. Во-первых, походу российский генштаб действительно верит, что наши ВСУ на грани. И скоро произойдет вот-вот такое вожделенное «обрушение фронта». У таких их рассуждений есть свои аргументы: проблемы с мобилизацией у нас, проблемы с обеспечением снарядами, проблемы с американской помощью, внутренние политические проблемы... Поэтому логика их действий состоит в том, что продолжить держать темп своих мясных штурмов, сколько возможно. Единственный недостаток этого подхода в том, что он не позволит реализовать второй.

2. Новое большое наступление на условный Харьков

Хотя Путин и его мясные генералы никогда не чувствуют пределов своих возможностей, законы физики их в этом ограничивают. Поэтому тянуть постоянные штурмы и готовить 200 к на новое наступление – явно не по силам. Здесь или одно или другое.

Второй подход имеет свои преимущества. Во-первых, масштабное новое наступление является большим доказательством того, что пути побеждают, и что вся стратегия Запада по помощи Украине провалилась. Это особенно сильный аргумент в преддверии американских выборов. И не только американских, потому что это самый большой год выборов в истории. Во-вторых, захватить большой город, «первую столицу» – это о военном успехе и реабилитации за позорный провал вторжения. А пути эмоциональное животное, хоть и с холодным расчетом, поквитаться для него важно, как и для его стада. В-третьих, наступление на Харьков отодвигает возможность бомбить Белгород с РСЗО.

Последние сигналы указывают на то, что оккупанты определяются в пользу первого подхода. На фронте пошел вход российский оперативный резерв и все чаще попадаются оккупанты с незавершенной подготовкой. Впрочем, еще рано судить.

Независимо от того, какой подход выберет пути, на ноябрь-декабрь его военные силы будут истощены и вынуждены перейти в оборону. Я пока не вижу перспектив для больших успехов его кампании, возможно, еще несколько «авдеевок», больше вряд ли. Если не произойдет чего-нибудь экстрапирующего с нашей стороны. Но результатом этой кампании будет то, что и мы будем очень истощены. И очень сомнительно, чтобы какая-либо из сторон получила возможность накопить силы для нового мощного контрнаступления.

Именно так и наступил этот сценарий в Корее. После колоссальных потерь с обоих и бесконечных контрнаступлений, в результате которых только Сеул 4 раза переходил из рук в руки, война потеряла смысл с точки зрения продолжения. Был, правда, важный фактор – смерть Сталина, но последний год войны особых изменений по линии фронта почти не было. Все истощились, победителя не было, переводить эскалацию на уровень ядерной войны никто не хотел. С обеих сторон по разным данным было потеряно от 2 до 4 млн человек, включая гражданское население.

Важная деталь, мирный договор по сей день не подписан, а перемирие от имени Южной Кореи никто не подписал, от сил ООН подписал генерал Марк Вейн Кларк. Очень похожа перспектива для нас, когда вряд ли какой-нибудь политик позволит себе подписать перемирие с Путиным.

Далее о шансах и возможностях избежать корейского сценария. Хотя они уже выглядят фантастическими.

Виктор Андрусив, Telegram