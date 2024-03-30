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Григорий Костусев: Со здоровьем все очень плохо

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  • 30.03.2024, 12:24
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Григорий Костусев: Со здоровьем все очень плохо

У политзаключенного — онкологическое заболевание.

Политзаключенный, лидер БНФ Григорий Костусев, находящийся в гродненской тюрьме №1, написал о том, что с его здоровьем «все очень плохо». Об этом в «Фейсбуке» сообщил зять политика Дмитрий Антончик.

«Пришла информация от Григория Костусева. Пишет, что со здоровьем все очень плохо», — написал он.

Костусева приговорили к 10 годам лишения свободы по «делу о госперевороте». Во время содержания под стражей у него было выявлено онкологическое заболевание.

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