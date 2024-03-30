Президент Сербии Вучич пояснил свой таинственный пост 30.03.2024, 12:58

В нем он предрекал стране тяжелые времена.

Президент Сербии Александар Вучич в пятницу вечером выступил с обращением, в котором объяснил, что он имел в виду, когда предупреждал о надвигающихся на страну тяжелых временах.

Об этом сообщает «Балканский обозреватель».

Первым вызовом он назвал прием Косово в Совет Европы. Предполагается, что окончательное решение по этому вопросу будет принято в середине мая.

Вторым вызовом, по словам сербского президента, является запланированное принятие в апреле на Генеральной ассамблее ООН резолюции о признании массового убийства боснийцев в Сребренице в 1995 году геноцидом. Как он отметил, рассмотрение этого вопроса инициировано по предложению Германии и Руанды.

Резолюция не будет иметь обязательной силы, но Вучич не исключает, что после признания событий в Сребренице геноцидом, будет подвергаться сомнению право на существование Республики Сербской как образования, сформированного на основе геноцида.

Кроме того, по его мнению, «на основании лишь одного необязательного вердикта также потребуют от Республики Сербской военных репараций».

Следует отметить, что в 2004 году убийства в Сребренице признал геноцидом Международный трибунал по бывшей Югославии по делу против генерала боснийских сербов Радислава Крстича.