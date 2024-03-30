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Российский оккупант зачем-то решил бросить в упавший украинский дрон автомат

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  • 30.03.2024, 13:16
  • 3,864
Российский оккупант зачем-то решил бросить в упавший украинский дрон автомат

А затем и гранатомет.

Украинский дрон, который охотился за оккупантом, потерял управление и присел неподалеку. Судьба подарила солдату второй шанс, но он сам с этим не согласился, решив «добить» дрон, кинув в него автомат, а позже и гранатомет.

«Можно себе лишь представить изумление пилотов 47-й ОМБр, непосредственно наблюдавших за этой картиной», — пишет украинский военкор Юрий Бутусов, опубликовавший видео.

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