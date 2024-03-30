Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты 2 30.03.2024, 13:48

1,650

Только за последние 24 часа.

Итальянские истребители дважды перехватили российские самолеты над Балтийским морем за последние 24 часа.

Об этом сообщает издание Ansa со ссылкой на итальянские источники

За последние 24 часа истребители Eurofighters ВВС Италии, входящие в состав 4-й авиационной тактической группы, которая дислоцируется на польской базе в Мальборке, совершили двойной перехват российских самолетов в Балтийском море.

Тревога, объявленная из командного центра НАТО, базирующегося в Уэдеме (Германия), была объявлена в четверг и в пятницу утром из-за сигнала о неопознанном самолете, который пролетал над международными водами Балтийского моря.

После того, как самолет был идентифицирован, итальянские истребители F-2000 вернулись на свою базу в Мальборке.