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Галкин: Небензя — это не фамилия, это степень идиотизма

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  • 30.03.2024, 14:13
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Галкин: Небензя — это не фамилия, это степень идиотизма

Российский комик высмеял постпреда РФ в ООН.

Вчера в Тель-Авиве прошел концерт осуждающего вторжение в Украину российского комика Максима Галкина. Вопреки заявлениям кремлевской пропаганды об утрате к нему интереса у публики, Галкин собрал полный зал, билеты были распроданы за месяц до начала концерта. Зал аплодировал стоя, сообщает корреспондент «Можем объяснить», побываший на концерте.

В начале выступления Галкин прокомментировал недавние новости о намерении властей признать его супругу певицу Аллу Пугачеву иноагентом вслед за мужем. «На очереди Алла, дети, собаку тоже можно сделать иноагентом», — шутит артист.

Одной из тем выступления стала «Голая вечеринка». Галкин высмеял своих коллег Филиппа Киркорова и Лолиту, которым пришлось вымаливать у Кремля прощение за свой внешний вид. «Филипп в своем пришел, — «оправдывает» бывшего коллегу Галкин, — Мы его и в Кремле в колготках видели». Киркоров сперва заступался за Пугачеву, когда ее начала клеймить пропаганда, но оказавшись под ударом из-за голой вечеринки, удалил свои посты о бывшей жене.

Под раздачу попали и российским чиновники. Особенно досталось поспреду в ООН Василию Небензе: «Небензя весь прошлый год рассказывал, что Украина выращивает боевых комаров. Допустим, это правда. Все не так однозначно. Если так, то как вы хотели Киев взять за 3 дня, если Украина комарами управляет? А если бы они шмелей подняли, червей с саранчой вызвали? Я тогда понял: Небензя — это не фамилия, это степень идиотизма. Если человек просто глупый, он бензя, а если полный идиот — Небензя».

Поиздевался Галкин и над цензурой, представив актуальную версию игры «угадай мелодию». Он включал отрывки популярных советских песен, а потом называл статьи УК РФ, под которые они попадают. Например, ст. 135 (развратные действия с детьми), ст. 214 (вандализм) и т.п.

Не обошлось и без шуток про Путина и пародий на его спичи. Вечер завершился стоячими овациями.

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