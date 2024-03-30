BILD: Россия впервые применила в Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500 2 30.03.2024, 14:45

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Она была сброшена на поселок в Сумской области.

Россия впервые применила в Украине тяжелую авиабомбу ОДАБ-1500.

Такой боеголовкой ВС РФ атаковали поселок Великая Писаревка в Сумской области. Как отмечает эксперт BILD по анализу открытых данных Юлиан Репке, после удара ОДАБ-1500 в небе поднялось облако дыма высотой в 1 км.

Объемно-детонирующая авиационная бомба (ОДАБ) — это термобарический снаряд времен СССР, который примерно за 10 метров до попадания в цель выпускает горючую жидкость в виде аэрозоля и воспламеняет его. Это называют объемным взрывом.

Такой боеприпас имеет бóльшую силу поражения, чем классический. Ранее ВС РФ применяли ОДАБ, но меньшей массы: от 170 до 500 кг. Использование 1,5-тонной бомбы в населенном пункте Репке называет «новым дном в войне России против украинских городов».