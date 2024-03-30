В центре Минска на полгода закроют улицу 1 30.03.2024, 15:15

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Из-за ремонта моста.

С 13 апреля в Минске закроют улицу К. Либкнехта от пересечения с проездом Бетонным до пересечения с проспектом Жукова. Об этом сообщили корреспонденту агентства «Минск-Новости» в «Гордорстрое».

Дело в капремонте и модернизации путепровода на проспекте Жукова над улицей К. Либкнехта.

Проезд на этом участке будет закрыт с 0:00 13 апреля до 0:00 15 октября 2024 года.

На время перекрытия улицы изменят и работу общественного транспорта. Это затронет автобусные маршруты № 49, 57, 23: остановки «Индустриальная» на проспекте Жукова не будет в обоих направлениях.

Капремонт моста начали с 11 марта. Работы пройдут в два этапа, при этом поочередно будут закрывать половины моста для транспорта.

С 25 марта в Минске на два месяца перекрыта часть улицы Розы Люксембург.