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Как Ереван закрывает свою страну для Z-пропаганды

  • 30.03.2024, 15:25
  • 2,490
Как Ереван закрывает свою страну для Z-пропаганды

Соловьева больше не покажут.

Трансляции программ пропагандиста Владимира Соловьева на канале «Россия-1» больше не будут доступны в Армении, заявил армянский чиновник Авет Погосян. Сам канал продолжит вещание, но во время программ Соловьева трансляцию будут прерывать, пишет Telegram-канал «Можем объяснить».

Армения, исторический союзник России, теперь разворачивается к ней спиной, а к Западу лицом. В феврале Армения заморозила свое участие в ОДКБ, а в марте — попросила Москву вывести пограничников из армянского аэропорта Звартноц. С 30 марта армянские банки прекратят обслуживание российских карт «Мир».

С запретом на въезд в Армению в октябре 2022 года столкнулась пропагандистка, главный редактор RT Маргарита Симоньян, и депутат Госдумы Константин Затулин. О том, что он стал персоной non grata ему сообщили письмом.

Издатель таблоидов Арам Габрелянов столкнулся с запретом въезда весной 2023 года. Габрелянов известен своим пропутинской позиций и острой критикой Никола Пашиняна. В аэропорту Габрелянову не разрешили пересечь границу, сказав, что он «является нежелательным лицом в Армении».

По поводу Симоньян официальной бумаги не публиковали, но премьер страны Никол Пашинян, отвечая на соответствующий вопрос, косвенно подтвердил запрета въезда, сказав что Армения вправе впускать кого хочет.

Телепропагандист и кинорежиссер Тигран Кеосаян также в опале у Армении. Вещание радиостанции «Спутник.Армения» (входящего в государственный холдинг «Россия Сегодня» ) было приостановлено в декабре 2023 на месяц из-за его высказываний в авторской передаче. Сейчас вещание «Спутник. Армения» возобновили.

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