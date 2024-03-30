Мэр украинского города решил мобилизоваться в ряды ВСУ 2 30.03.2024, 15:47

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Он выпустил видеообращение.

В субботу, 30 марта, городской голова Белой Церкви Киевской области Украины Геннадий Дикий заявил, что решил мобилизоваться в ряды Вооруженных сил Украины.

Соответствующее видеообращение он обнародовал на своей странице в Facebook.

Дикий отметил, что имеет воинское звание и специальность офицера противовоздушной обороны, поэтому принял решение стать на защиту государства вместе с сотнями тысяч сограждан.