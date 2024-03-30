The Telegraph: Украина стала массово применять ошеломляющую тактику на фронте 30.03.2024, 16:17

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Российскую армию обманули.

Говорят, что война - это путь обмана, и Украина активно применяет эту тактику в своей борьбе с российским агрессором. ВСУ насыщают фронт муляжами самых разных вооружений: от РСЗО HIMARS и Patriot до гранатометов и ПТРК.

Об этом говорится в статье The Telegraph.

«Спрос на муляжи вооружения в Украине резко вырос в связи с усилением российских ударов и снижением военной помощи от западных союзников», - говорится в статье.

Журналисты пообщались с архитектором Романом, который с другими добровольцами занимается созданием в Украине муляжей оружия из фанеры, шин, металла, водопроводных труб и других подручных средств.

Он отметил, что в последние месяцы работает со своей группой сверхурочно. Место производства строжайше засекречено. Украина вынуждена сражаться с российскими оккупантами в условиях жесткого дефицита снарядов.

Соотношение выпущенных боеприпасов Украины и РФ составляет примерно 1:6, и из-за этого украинские войска вынуждены использовать муляжи, заставляя россиян тратить на их уничтожение боеприпасы.

«На разработку первого муляжа ракетной установки ушло 2 месяца, ее стоимость составила 3000-4000 грн. Наладив производство, команда сократила время выпуска до считанных дней, снизив цену до 1000 грн», - говорится в статье.

В итоге стоимость одного муляжа обходится примерно в 40 раз дешевле, чем цена одного артиллерийского снаряда, потраченного россиянами на его уничтожение. Выгода очевидна.

Команда выпускает среди прочего большое количество муляжей противотанковых установок «Стугна». Стоимость настоящей ПТРК составляет примерно $20 тысяч.

Занимается группа, том числе, разработкой муляжей более дорогостоящей техники, например систем ПВО Patriot. Цена настоящей установки составляет примерно в $1 млрд, а подделка обходится в около $10 тыс.

Есть и еще одна важная польза муляжей. Фиксируя удары по ним, ВСУ имеют возможность вычислять огневую точку противника и уничтожать ее. Главная задача муляжей - истощение противника, и она успешно решается.

«Мы выигрываем эту гонку… У россиян много ракет, и им все равно, куда стрелять, поэтому мы изматываем врага», - рассказал Роман.

Однако муляжи не снимают проблему дефицита настоящего вооружения в ВСУ. Без этого компонента победа в войне невозможна.