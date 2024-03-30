В Дроздах продают дом почти за $3,7 миллиона 12 30.03.2024, 17:07

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Стало известно, кому он принадлежит.

В коттеджной застройке минского микрорайона Дрозды продается дом «для VIP» стоимостью почти 3,7 млн долларов. Видимо, владелец недвижимости не хочет афишировать продажу — в объявлении не указан номер дома, также нет фото фасада с улицы. Однако «Зеркалу» удалось выяснить, кому принадлежит жилье.

Сейчас в Дроздах продается всего три дома. Тот, о котором идет речь, самый дорогой. Продают его с прошлого года. В объявлении о продаже недвижимости указана лишь улица, на которой расположено жилье, а геолокация отмечена далеко от настоящего месторасположения объекта. Выяснилось, что это дом № 15.

Двухуровневый коттедж был построен в 2008 году, он находится на участке площадью 11 соток. Его общая площадь составляет почти 450 «квадратов», жилая — почти 105 «квадратов». Максимальная высота потолков в доме — более трех метров.

На первом этаже расположены прихожая, гардеробная, кухня, столовая, гостиная с камином, санузел, терраса, гараж на две машины. На втором разместились три спальни, гардеробная, ванная, санузел. В цоколе — котельная, постирочная, санузел, сауна, комната отдыха (каминная комната), кладовая.

В объявлении отмечено, что отделывали дом материалами мировых производителей. На полу уложен дубовый паркет, гранитная плитка, плитка Versace, на стенах итальянский текстиль, двери из массива, гипсовая лепнина.

Судя по мебели, владельцы дома — почитатели итальянских производителей, здесь есть изделия Provasi, Boiserie Italia, Fendi Casa, гардеробная от Turati Cugini, кухня Ivory Francesco Molon. Люстры также итальянского бренда Beby Group.

Сообщается, что вся мебель, техника, декор, посуда останется новому хозяину дома.

Во внутреннем дворике дома организовано пространство для отдыха с зоной барбекю, крытой беседкой.

Дом продается за 11 991 762 рубля или 3 690 000 долларов.

Недвижимость принадлежит 57-летней Елене Стефановской. Женщина некогда была замужем за известным минским бизнесменом Евгением Дегтяриком, он умер в 2016-м году, предполагалось, что это произошло в результате суицида. Ранее Елена работала в ООО «Трайпл», позже — в ООО «Бота», которое занимается оптовой торговлей парфюмерными и косметическими средствами.

Коттедж, выставленный на продажу, не единственное имущество Стефановской, у нее еще есть дом в Молодечно на улице Бровки, а также квартира с парковочным местом в клубном доме на улице Румянцева.